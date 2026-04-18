Người dân, du khách cần lưu ý điều gì khi dâng hương Đền Hùng?

Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, người dân, du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 phải tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, an toàn về người, tài sản, phòng chống cháy di tích, khu rừng quốc gia Đền Hùng.

Để thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức nghi Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 năm Bính Ngọ trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức Quốc gia, đề nghị đồng bào và những người không có nhiệm vụ không lên khu vực núi Nghĩa Lĩnh trong thời gian từ 22h00 ngày 9/3 đến 9h00 ngày 10/3 năm Bính Ngọ (tức từ 22h00 ngày 25/4/2026 đến 9h00 ngày 26/4/2026).

Người dân, du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 phải tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, an toàn về người, tài sản, phòng chống cháy di tích, khu rừng quốc gia Đền Hùng.

Người dân, du khách cần giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, mặc trang phục trang trọng, lịch sự, kín đáo; đi nhẹ, nói nhỏ; ngả mũ, nón trước khi vào đền, chùa. Thực hành nghi lễ tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống và sự hướng dẫn của ông Từ, nhà Sư và cán bộ khu di tích, không tuyên truyền và hành nghề mê tín dị đoan. Thời gian hành lễ không quá 20 phút tại mỗi đền, chùa.

Đồng bào có hảo tâm công đức xây dựng tu bổ Đền Hùng, đề nghị thực hiện bằng các hình thức: ghi phiếu công đức, quét mã QR tại các quầy công đức hoặc thả tiền trong các két công đức tại các đền, chùa trong di tích; tiền đặt lễ, tiền giọt dầu đặt ở các đĩa trên ban thờ. Không cài, dắt, đặt tiền trên các tượng thờ và các đồ thờ tự; không thả tiền xuống Giếng Ngọc, Giếng Cổ (Giếng Rồng) và các hồ cảnh quan trong khu vực di tích.

Người dân, du khách không hái hoa, bẻ cành, thắp hương dọc đường đi; không mang các hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, không đốt lửa, vứt tàn thuốc vào các khu vực rừng trong di tích. Giữ gìn vệ sinh chung, để rác đúng nơi quy định.

Người dân, du khách không được thả tiền xuống các giếng, hồ... trong di tích.

Các phương tiện giao thông đi vào khu vực tổ chức lễ hội phải gửi tại các bãi gửi xe theo hướng dẫn của lực lượng công an; lực lượng bảo vệ và cán bộ làm nhiệm vụ (có đeo thẻ); phương tiện của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong khu vực lễ hội phải để đúng nơi quy định; giá dịch vụ trông giữ xe được niêm yết tại các bãi giữ xe.

Đề nghị đồng bào nêu cao cảnh giác, chú ý đề phòng và phát hiện kẻ gian lợi dụng đông người để hoạt động cướp giật, móc túi... Khi mua hàng ăn uống, đồ lưu niệm, sử dụng dịch vụ trải chiếu, dịch vụ xe ô tô điện hoặc chụp ảnh kỷ niệm... du khách cần xem kỹ bảng niêm yết giá, thỏa thuận giá trước khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ để tránh bị ép giá.

Ngoài ra, cần lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cấm xâm phạm đến các di tích lịch sử, khu rừng quốc gia Đền Hùng; các công trình, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường… trong khu vực Đền Hùng; Cấm lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết và truyền thống văn hóa của dân tộc; Cấm hoạt động mê tín, dị đoan, đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; Cấm gây mất an ninh trật tự, nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh và các hoạt động trái với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng tới di tích, các hoạt động lễ hội và nhân dân về dự lễ hội; Cấm ăn xin, khất thực, đổi tiền lẻ, kinh doanh hoặc lưu hành sách báo, tranh ảnh, đồ vật có nội dung phản động, kích động bạo lực, mê tín dị đoan, các loại đồ vật, đồ chơi gây nguy hiểm, phim, ảnh, những ấn phẩm không được phép lưu hành; Cấm bán hàng rong, bán hàng không đúng vị trí quy định, chèo kéo, môi giới hoặc ép khách mua hàng hoặc sử dụng loa, tăng âm để mời chào khách mua hàng; Cấm các loại phương tiện giao thông đi vào khu vực cấm hoặc dừng đỗ xe dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè.

Đồng bào và du khách về thăm viếng Đền Hùng và tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, nếu phát hiện các trường hợp không chấp hành nội quy lễ hội, hoặc có thông tin liên quan đến công tác an ninh trật tự, an toàn, PCCC, trông giữ các loại phương tiện, dịch vụ chụp ảnh, dịch vụ vận chuyển xe ô tô điện, hoạt động kinh doanh dịch vụ và các hoạt động khác trong khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng trái với các quy định của Nhà nước và quy định tại nội quy này, đề nghị phản ánh với Ban Tổ chức qua số điện thoại: 0210.6551.666 - 0210.3860.026 hoặc 0912.389.415 - 0988.859.998.