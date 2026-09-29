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Kịp thời giải cứu bé gái 13 tuổi trở về sau lời mời “việc nhẹ, lương cao”

Thứ Ba, 18:16, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kịp thời xác minh, đưa một bé gái 13 tuổi trở về an toàn với gia đình sau khi em rời khỏi nhà, có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm tại khu vực phía Bắc.

Trước đó, ngày 26/9, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận trình báo của gia đình về việc bé gái L.T.B.L. (13 tuổi) rời khỏi nhà và có dấu hiệu được một đối tượng dụ dỗ đi làm việc tại khu vực phía Bắc.

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Lực lượng công an đón bé gái tại bến xe và đưa cháu trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, qua mạng xã hội, cháu L.T.B.L. được đối tượng hứa hẹn đưa ra khu vực phía Bắc làm việc tại các cơ sở dịch vụ với mức thu nhập cao. Do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, cháu đã tự ý rời khỏi gia đình mà không lường trước những nguy cơ có thể xảy ra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với Công an các địa phương phía Bắc truy tìm cháu. Qua đó, lực lượng chức năng xác định cháu đang di chuyển bằng xe giường nằm theo hướng ra tỉnh Quảng Ninh.

Tổ công tác đã kịp thời liên hệ, đón cháu tại bến xe và đưa cháu trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Sau khi cháu trở về, Công an xã Quỳ Châu đã tổ chức làm việc, tuyên truyền, giáo dục và cảnh báo các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ trẻ em trên không gian mạng. Đơn vị đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường cho ký cam kết về quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em; không để các em tự ý bỏ nhà đi hoặc nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Quỳ Châu đề nghị gia đình, nhà trường thường xuyên quan tâm, quản lý, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội của trẻ em; chủ động hướng dẫn các em nhận diện thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”.

Khi phát hiện con em có biểu hiện bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc mất liên lạc, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an; không tự xử lý hoặc chậm trễ vì lo ngại ảnh hưởng đến danh dự gia đình.

Bá Thăng/VOV.VN
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