Bế mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, công binh và nâng cao năng lực cộng đồng.

Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm

Năm 2026, hai chương trình trên được kết hợp thành Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26), diễn ra từ ngày 22/6 đến 6/7/2026 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân Hoa Kỳ cùng các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Trị. Chương trình gồm 25 hoạt động thuộc 4 nhóm chính: Hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai; y tế; xây dựng và sửa chữa; giao lưu cộng đồng; tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Thời gian vừa qua, những hoạt động này đã mang lại giá trị thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà lưu niệm tặng đối tác Hoa Kỳ

Lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức đồng thời tại Quảng Trị là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Quảng Trị là địa phương luôn tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế vì lợi ích của cộng đồng và phát triển bền vững.

Đại diện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương trao quà lưu niệm tặng tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những ngày vừa qua, Quảng Trị một lần nữa trở thành điểm gặp gỡ của tình hữu nghị, sự sẻ chia và hợp tác quốc tế. Từ những buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao đổi chuyên môn; những lớp tập huấn về ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn cho đến các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu cộng đồng, những công trình được sửa chữa, cải tạo... tất cả đều để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Quảng Trị cũng như các thành viên của chương trình.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu bế mạc chương trình

Theo ông Hoàng Nam, lễ bế mạc không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những chặng đường hợp tác mới, sự sẻ chia và niềm tin được vun đắp trong những ngày qua sẽ tiếp tục trở thành nền tảng để hai bên mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác trong tương lai.

“Chương trình năm nay diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Sự gặp gỡ này mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, bởi chúng ta đang cùng nhau khẳng định một thông điệp chung: hòa bình không chỉ là khát vọng, mà còn là nền tảng để các dân tộc hợp tác, phát triển và cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”, ông Hoàng Nam cho hay.