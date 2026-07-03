English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bế mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026

Thứ Sáu, 21:43, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (3/7), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ tổ chức lễ bế mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, công binh và nâng cao năng lực cộng đồng.

be mac chuong trinh Doi tac thai binh duong - ban be thai binh duong nam 2026 hinh anh 1
Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm

Năm 2026, hai chương trình trên được kết hợp thành Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26), diễn ra từ ngày 22/6 đến 6/7/2026 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân Hoa Kỳ cùng các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Trị. Chương trình gồm 25 hoạt động thuộc 4 nhóm chính: Hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai; y tế; xây dựng và sửa chữa; giao lưu cộng đồng;  tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Thời gian vừa qua, những hoạt động này đã mang lại giá trị thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

be mac chuong trinh Doi tac thai binh duong - ban be thai binh duong nam 2026 hinh anh 2
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà lưu niệm tặng đối tác Hoa Kỳ

Lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức đồng thời tại Quảng Trị là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Quảng Trị là địa phương luôn tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế vì lợi ích của cộng đồng và phát triển bền vững.

be mac chuong trinh Doi tac thai binh duong - ban be thai binh duong nam 2026 hinh anh 3
Đại diện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương trao quà lưu niệm tặng tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những ngày vừa qua, Quảng Trị một lần nữa trở thành điểm gặp gỡ của tình hữu nghị, sự sẻ chia và hợp tác quốc tế. Từ những buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao đổi chuyên môn; những lớp tập huấn về ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn cho đến các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu cộng đồng, những công trình được sửa chữa, cải tạo... tất cả đều để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Quảng Trị cũng như các thành viên của chương trình.

be mac chuong trinh Doi tac thai binh duong - ban be thai binh duong nam 2026 hinh anh 4
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu bế mạc chương trình

Theo ông Hoàng Nam, lễ bế mạc không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những chặng đường hợp tác mới, sự sẻ chia và niềm tin được vun đắp trong những ngày qua sẽ tiếp tục trở thành nền tảng để hai bên mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác trong tương lai.

“Chương trình năm nay diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Sự gặp gỡ này mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, bởi chúng ta đang cùng nhau khẳng định một thông điệp chung: hòa bình không chỉ là khát vọng, mà còn là nền tảng để các dân tộc hợp tác, phát triển và cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”, ông Hoàng Nam cho hay.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao

VOV.VN - Ngày 22/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao

VOV.VN - Ngày 22/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tháo điểm nghẽn cuối cùng của công trình trọng điểm cầu Nhật Lệ 3, Quảng Trị
Tháo điểm nghẽn cuối cùng của công trình trọng điểm cầu Nhật Lệ 3, Quảng Trị

VOV.VN - UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu.

Tháo điểm nghẽn cuối cùng của công trình trọng điểm cầu Nhật Lệ 3, Quảng Trị

Tháo điểm nghẽn cuối cùng của công trình trọng điểm cầu Nhật Lệ 3, Quảng Trị

VOV.VN - UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu.

Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị
Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Qua khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác Quân khu 4 ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, công nghệ radar xuyên đất đã phát hiện thêm các tín hiệu, tạo cơ sở để mở rộng tìm kiếm liệt sĩ trong thời gian tới.

Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Qua khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác Quân khu 4 ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, công nghệ radar xuyên đất đã phát hiện thêm các tín hiệu, tạo cơ sở để mở rộng tìm kiếm liệt sĩ trong thời gian tới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục