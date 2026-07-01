Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và kết quả khảo sát, Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân địa phương và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát thực địa, xác định thêm nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Quân khu 4 khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Qua giám định ADN, đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất mới đây tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, mở thêm cơ sở khoa học để triển khai các đợt tìm kiếm trong thời gian tới.

Ngày 1/7, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nhằm kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, kiểm chứng các nguồn tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có cơ sở nghi vấn; đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo với các nhân chứng, cựu chiến binh và nhà nghiên cứu nhằm bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Quân khu 4 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở Câu Nhi và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Đoàn cũng kiểm tra, động viên, tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.