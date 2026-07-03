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Tháo điểm nghẽn cuối cùng của công trình trọng điểm cầu Nhật Lệ 3, Quảng Trị

Thứ Sáu, 17:01, 03/07/2026
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VOV.VN - UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu.

Sau thời gian dài vận động, đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thuộc Dự án thành phần 2- cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành. Đây là bước tháo gỡ “điểm nghẽn” cuối cùng để công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Trị được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ thi công.

thao diem nghen cuoi cung cua cong trinh trong diem cau nhat le 3, quang tri hinh anh 1
Những hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án Cầu Nhật Lệ 3

Trước đó, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đã được niêm yết công khai từ ngày 17/4/2026 đến ngày 27/4/2026 theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, UBND phường Đồng Hới đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại; nhiều lần trực tiếp gặp gỡ các hộ dân để lắng nghe tâm tư, giải đáp kiến nghị; đồng thời giải thích rõ các quy định của pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ý nghĩa của dự án.

Để thực hiện mục tiêu thông tuyến và đưa công trình vào khai thác trước ngày 02/9/2026, UBND phường Đồng Hới đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành vào ngày 21/6. Trường hợp tiếp tục không bàn giao mặt bằng theo quy định, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục cưỡng chế trước ngày 2/7 nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

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Lãnh đạo phường Đồng Hới cùng lực lượng chức năng đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án

Cao điểm, trong ngày 2/7, thời hạn cuối cùng trước khi ra quyết định cưỡng chế, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới và các đơn vị liên quan tiếp tục đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động. Với tinh thần trách nhiệm và kiên trì đối thoại, những băn khoăn, kiến nghị của người dân đã được giải đáp thấu tình, đạt lý. Trong ngày, 7 hộ dân cuối cùng đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Như vậy, 19/19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, phường Đồng Hới không phải ra quyết định cưỡng chế đối với trường hợp nào.

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Dự án cầu Nhật Lệ 3

UBND phường Đồng Hới cũng làm thủ tục tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc diện bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất tại Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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