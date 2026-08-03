Bé trai 12 tuổi đuối nước tử vong khi chơi ở bến sông Bồ

Sáng 3/8, các cơ quan chức năng phường Phong Thái, thành phố Huế xác minh vụ một bé trai 12 tuổi đuối nước tử vong do đuối nước tại bến nước ven sông Bồ, thuộc tổ dân phố Nam Sơn. Chiều 2/8, cháu Lê Đăng Khoa (sinh năm 2014) cùng 4 người bạn, đều trú tại trú tại tổ dân phố Thượng An 1, phường Phong Thái, thành phố Huế rủ nhau đến bến nước ven sông Bồ để vui chơi.

Trong lúc chơi dưới khu vực bến sông, cháu Lê Đăng Khoa không may rơi vào vùng nước sâu và mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới lòng sông Bồ, cách bến nước khoảng 15m, thuộc tổ dân phố Nam Sơn.

Người dân địa phương phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên sông Bồ, thành phố Huế (Ảnh: TD)

Công an phường Phong Thái phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Huế và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan.

Kết quả khám nghiệm xác định trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu thương tích, nguyên nhân tử vong phù hợp với đuối nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể cháu Lê Đăng Khoa đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè, nhất là tại các khu vực sông, hồ, bến nước không có người lớn giám sát hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.