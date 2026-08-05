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Bé trai 14 tuổi tử vong thương tâm trong bể nước gia đình ở Nghệ An

Thứ Tư, 09:41, 05/08/2026
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VOV.VN - Một bé trai 14 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An được gia đình phát hiện tử vong trong bể nước của gia đình vào tối 4/8. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sáng 5/8, lãnh đạo xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai tử vong trong bể nước của gia đình.

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Làng xóm, người thân đến lo hậu sự cho bé trai. 

Nạn nhân được xác định là cháu Lê Văn H. (14 tuổi), học sinh lớp 8, trú xóm Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 4/8, cháu H. ra khỏi nhà trong lúc mẹ đang ở trong nhà chăm con nhỏ nên không hay biết. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, không thấy cháu đi học về như thường lệ, gia đình đã gọi điện và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi.

Đến gần 20h cùng ngày, người thân phát hiện cháu H. đã tử vong trong bể nước của gia đình. Theo lãnh đạo địa phương, bể nước được xây nằm cách nhà khoảng 7m. Bể được xây âm xuống đất khoảng 1m, tổng chiều cao khoảng 2,5m.

Trước đây, vào mùa nắng, bể thường cạn nước nên trẻ nhỏ trong khu vực vẫn thi thoảng xuống tắm. Tuy nhiên, những ngày gần đây do mưa lớn, mực nước trong bể dâng lên khoảng 2,1-2,2m. Tại hiện trường, gia đình phát hiện dép, một chiếc rổ và quần áo của cháu H. được để trên bờ bể trước khi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân tử vong. Đại diện chính quyền xã Nghĩa Đồng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
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