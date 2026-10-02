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Bệnh nhân Đặc khu Phú Quý lần đầu được mổ nội soi ổ bụng ngay tại đảo

Thứ Sáu, 19:11, 02/10/2026
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VOV.VN - Chiều 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng lần đầu tiên thực hiện thành công 4 ca mổ nội soi ổ bụng dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bước tiến này giúp người dân vùng đảo được điều trị tại chỗ, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển vào đất liền.

Bà Hồ Thị Tiền bị đau bụng và được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý chẩn đoán là bị đau ruột thừa. Sau khi được tư vấn, thay vì chọn phương án vào đất liền để phẫu thuật như các bệnh nhân trước đây, nay bà quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo.

“Có đoàn bác sĩ ở bệnh viện tỉnh ra cho nên tôi yêu cầu được mổ nội soi luôn. Mổ ở đảo chi phí rẻ hơn phù hợp với người dân ở đảo. Mổ ở đây cũng thỏa mái, các bác sĩ tận tình và chu đáo” - bà Tiền cho biết. 

Bà Hồ Thị Tiền là một trong những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý sau khi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và đơn vị tài trợ bàn giao hệ thống máy móc thiết bị y tế.

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Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân trước khi vào phẫu thuật.

Ông Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý, cho biết đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thủ tục pháp lý để tiếp nhận, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, sẵn sàng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chiến sĩ trên đảo.

 “Tôi cảm ơn Tổng công ty Khí Việt Nam đã tài trợ kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng để chúng tôi triển khai phẫu thuật nội soi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. Việc triển khai hệ thống này giúp cho trung tâm y tế khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tại chỗ mà không phải chuyển vào đất liền. Trước đây, bệnh nhân bị viêm ruột thừa, u nang buồng trứng, thủng dạ dày,… phải vào đất liền rất tốn kém”.

Trước đó, tháng 12/2025, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng được đơn vị tài trợ vận chuyển và lắp đặt hoàn chỉnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý.

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Đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng (hệ thống phẫu thuật nội soi) cho Đặc khu Phú Quý 

Cùng với đó, các ê-kíp phẫu thuật nội soi của Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng và 1 gây mê, lần lượt được cử đi đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Tháng 4/2026, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã tiến hành khảo sát thực trạng tình hình khám chữa bệnh tại Phú Quý, hướng dẫn các thủ tục pháp lý để triển khai kỹ thuật mổ nội soi ổ bụng, bảo đảm thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.

Ngày 4/5/2026, Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý đã ban hành Đề án số 385 về việc "Tiếp nhận chuyển giao và hỗ trợ chuyên môn phẫu thuật nội soi từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận".

Đặc khu Phú Quý là địa bàn biển đảo, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu còn gặp nhiều khó khăn. Trước đây, đối với một số bệnh lý ngoại khoa, người dân phải di chuyển vào đất liền để điều trị, phát sinh thêm chi phí, thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh cũng như gia đình.

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Ê-kíp y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý

Theo Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý, từ năm 1988, các phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa tại Phú Quý đa số là phẫu thuật cấp cứu và phải thực hiện mổ hở. Hằng năm, Trung tâm thực hiện phẫu thuật khoảng 200 - 250 ca, trong đó khoảng 100 ca là viêm ruột thừa, khoảng 100 ca mổ đẻ...

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận) cách đất liền hơn 100km, là vùng hải đảo có diện tích tự nhiên 18,13km2 và dân số 32.345 người. Phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thủy và thời gian đi tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết ra đảo mất khoảng 2 đến 3,5 tiếng tùy thuộc vào loại tàu cũng như điều kiện thời tiết.

Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý là bệnh viện hạng III, với quy mô 70 giường bệnh, hàng ngày tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú trung bình 150 lượt.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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