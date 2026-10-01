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Xác định nguyên nhân gây lũ cát đỏ tràn xuống đường ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 15:50, 01/10/2026
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VOV.VN - Lũ cát đỏ đổ xuống trong đêm tàn phá nặng nề nhiều công trình, resort và nhà dân tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Chính quyền địa phương và các sở ngành họp khẩn nhằm xác định nguyên nhân từ các dự án trên đồi, đồng thời bàn giải pháp khắc phục.

 

Bà Lê Thị Thanh Thúy, người dân ở trên tuyến đường 1/5, phường Phú Thủy có nhà bị ảnh hưởng bởi lũ cát đỏ cho biết, nhà mở quán bán nước bên đường, giờ cát tràn vào lấp hết, còn làm sụp lún một phần.

"Năm trước nước cũng lên, nhưng mà nước chảy tràn thôi, năm nay ở trên đó vỡ bự, nước tràn xuống đây không thoát được, rồi nước cống nó tràn xuống đây. Thứ hai nước cống ở đây nó bật lên, thứ ba trên đây rồi ở dưới kia xuống là nhà tui chịu hoàn toàn hết luôn. Bây giờ nó hư hại, nhờ các cấp hợp tác với bên công trình để nó sửa sang lại, vợ chồng tui già rồi làm không có nổi” - bà Thúy nói. 

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Bà Lê Thị Thanh Thúy, người dân ở tuyến đường 1/5 bị ảnh hưởng lũ cát đỏ. Ảnh: Đoàn Sĩ

Sáng 1/10, lực lượng chức năng phường Phú Thủy cùng các sở, ban ngành liên quan đi thị sát khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ cát đỏ, đồng thời tổ chức cuộc họp xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.

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Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng trong sáng ngày 1/10. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho biết, nguyên nhân từ các dự án phía trên đồi nhựa hóa làm nước tràn mặt chảy xuống vùng trũng và vùng ở phía dưới.

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Tuyến đường nhựa bê tông khu vực dự án. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, qua kiểm tra hiện trạng của tuyến cống thoát nước số 1 và số 2 trên đường Võ Nguyên Giáp (đường 706B), phía trên đồi dự án Summerland có đấu nối đường bê tông nhựa vào vị trí tuyến cống số 1.

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Tuyến cống số 1 bị hư hỏng. Ảnh: Đoàn Sĩ 

"Trên đường bê tông nhựa có 4 đường thoát nước đấu nối vào nên tạo ra lượng nước rất lớn qua đường 706B vào cống thoát nước số 1 mỗi khi trời mưa. Và đây cung là một trong những nguyên nhân tạo ra lũ cát đỏ. Cùng với đó, các hố ga ở phía hạ lưu của tuyến cống số 1 bị hư hỏng và sụp 2 mố cống nối vào hố ga", ông Thanh nói.

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Nạo vét cát trong cống. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Về phương án khắc phục, theo ông Thanh, đường nhánh của dự án thoát ra đường 706B phải có rãnh hở để thu nước ra hố ga trên đường 706B. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị phường Phú Thủy cho lực lượng nạo vét cát ở trong các hố ga và trong lòng cống.

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Đoạn xói lở giữa 2 tuyến đường Nguyễn Thông và 1/5. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Còn về lâu dài, cần kiểm tra lại lưu lượng nước trên tuyến cống số 1, xem xét bố trí thêm một đường cống khác song song với tuyến cống hiện nay.

Đối với tuyến cống thoát số 2, chưa có hệ thống thoát kín xuống biển do vướng mặt bằng (3/5 hộ), nên nếu có mưa lớn sẽ tiếp tục gây ra lũ cát đỏ ở tuyến đường Nguyễn Thông.

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Khu vực cát tràn trên đường Nguyễn Thông. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Trước đó, vào đêm 28/9, mưa lớn kèm theo cát đỏ tạo thành dòng chảy mạnh tràn từ khu vực đồi cát trên tuyến đường 706B xuống đường Nguyễn Thông và 1/5. Lớp cát đỏ phủ dày mặt đường, kéo dài trên diện rộng khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Khu vực tuyến đường 1/5 bị hư hỏng nặng. Clip: Đoàn Sĩ 

Khu vực bị sạt lở nặng nhất nằm trên tuyến đường 1/5 thuộc khu phố 12 phường Phú Thủy. Tại hiện trường, lũ cát đỏ làm bứt 40m phần mái taluy bị đổ sập. Phần sạt lở ăn sâu vào gần 1/2 mặt đường.

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Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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