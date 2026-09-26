Chung tay làm sạch rác thải đại dương vùng biển La Gàn ở Lâm Đồng

Sáng 26/9, UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng phát động ra quân thu gom, xử lý rác thải đại dương tại vùng biển La Gàn (khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ).

Người dân cùng tham gia thu gom rác

Tham gia dọn dẹp có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, người dân địa phương.

Các lực lượng được phân chia thành nhiều nhóm, vừa thu gom rác dọc bờ biển, vừa tập kết, phân loại và vận chuyển rác đến nơi xử lý.

Tại khu vực bãi ngoài (bãi Cô Mây) vùng biển La Gàn, khối lượng rác dạt vào bờ rất lớn, trong đó có nhiều mảnh gỗ, thùng xốp, ngư lưới cụ, ly, chén nhựa dùng một lần, túi ni-lông, quần áo cũ và nhiều loại rác thải khác.

Khu vực gần công trình Đèn biển mũi La Gàn vừa mới đưa vào sử dụng

Anh Nguyễn Tuấn, người dân thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương cho biết, nhìn bãi biển thông thoáng, sạch, đẹp trở lại, anh và bà con ở đây rất vui. Theo anh, hoạt động không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần chung tay giữ gìn biển đến người dân và du khách.

Các loại rác được thu gom

Vùng biển La Gàn là một dải đất ven biển dài hơn 2.000m, có những mũi đá nhô ra biển tạo thành hình vòng cung. Đây không chỉ là nơi sinh sống của người dân làng chài La Gàn, mà còn là các bãi lặn, điểm tránh bão lý tưởng của các con tàu qua lại.

Làng chài La Gàn dần trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch với phong cảnh thơ mộng, bãi đá lấp lánh, Đình Bình An, Lăng Ông Nam Hải.