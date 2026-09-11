Bệnh viện E nói gì về thông tin “kẹp tiền” để được khám nhanh?

Liên quan đến vụ việc báo chí phản ánh về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E được cho là phải kẹp tiền 50.000-100.000 đồng vào sổ điều trị để được gọi sớm, chiều nay (11/9), Bệnh viện E tổ chức cuộc họp đột xuất với người bệnh đang xạ trị để lắng nghe các phản ánh, bất cập trong quá trình điều trị.

Tại buổi họp, Phó Giám đốc Bệnh viện Phan Thảo Nguyên cho biết, có thông tin cho rằng nhân viên y tế của đơn vị nhận tiền của bệnh nhân để được xạ trị trước, điều trị nhanh. Trước sự việc này, hiện tại đã có 5 nhân viên phòng xạ trị được công an mời lên làm việc để xác minh, làm rõ. Lãnh đạo bệnh viện cho rằng nếu ai sai sẽ xử lý theo quy định và mong muốn làm rõ thông tin này.

Hiện tại đã có 5 nhân viên phòng xạ trị được công an mời lên làm việc để xác minh, làm rõ

Qua sự việc báo chí phản ánh, Phó Giám đốc bệnh viện Phan Thảo Nguyên cho rằng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", bệnh viện phải nhìn nhận lại mình, xem cần thay đổi, khắc phục như thế nào để làm tốt nhất. "Tôi rất cảm ơn những phát hiện, ý kiến đóng góp của cơ quan truyền thông. Đâu đó, có những hiện tượng như vậy, nhưng không thể đánh đồng một tập thể”, ông Nguyên nói.

Ông Nguyên cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi đã mời công an vào cuộc để làm rõ. Cá nhân, bộ phận nào sai đến đâu thì sẽ được xác minh và xử lý đến đó, trên cơ sở kết luận cụ thể, rất rõ ràng".

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện E cho biết hiện tại đã điều động thêm 6 nhân lực để bảo đảm hoạt động chuyên môn và chăm sóc người bệnh. Việc thay đổi nhân sự quản lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều trị. Ngoài ra, ông Nguyên cũng sẽ trực tiếp quản lý khoa xạ trị nhằm bảo đảm quá trình xử lý vụ việc cũng như đảm bảo công tác chuyên môn.