Vụ "kẹp tiền" để được xạ trị sớm: Đình chỉ điều dưỡng, công an vào cuộc

Liên quan đến vụ việc báo chí phản ánh về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị bị cho là phải kẹp tiền 50.000-100.000 đồng vào sổ điều trị để được gọi sớm, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN), Phó Giám đốc Bệnh viện E Phan Thảo Nguyên cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh đơn vị đã mời Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Hà Nội hỗ trợ để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời đình chỉ 5 nhân viên điều dưỡng tại khoa này.

"Bệnh viện đã đình chỉ 5 nhân viên. Tất cả đều là điều dưỡng của Khoa Xạ trị. Chúng tôi đã yêu cầu viết kiểm điểm và hiện tại chúng tôi đang rất muốn biết ai là người đã quay video lại. Đơn vị cũng đã mời các đồng chí công an vào làm việc 15 ngày”, ông Nguyên cho biết và nói thêm quyết làm rõ chân tướng, tuyệt đối không để “con sâu làm rầu nồi canh”.

Bệnh viện E đình chỉ 5 điều dưỡng, mời công an vào cuộc xác minh (ảnh Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Bệnh viện xác định đây là nội dung hết sức nghiêm trọng, vi phạm các quy định của bệnh viện, của ngành y tế, ảnh hưởng đến người bệnh và đến uy tín của bệnh viện. “Từ sáng đến giờ chúng tôi họp liên tục, qua đây để đơn vị rà soát lại toàn bộ sự việc, sai ở đâu, quan điểm là bệnh viện cầu thị, cần sự rõ ràng”, Phó Giám đốc Bệnh viện E cho biết.

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu Bệnh viện E (Hà Nội) khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc bệnh nhân ung thư được cho là phải "kẹp tiền vào sổ" khi xạ trị. Sự việc được phản ánh xảy ra tại khoa Xạ trị, Bệnh viện E, với nội dung "Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ".

Theo công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung báo chí nêu; đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu có.

Bệnh viện được yêu cầu công khai kết quả xác minh, xử lý vụ việc cho cơ quan truyền thông. Đồng thời, bệnh viện phải báo cáo kết quả với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục cũng yêu cầu Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhằm sớm phát hiện những dấu hiệu vi phạm và kịp thời chấn chỉnh. Bên cạnh đó, bệnh viện phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn trong khám, chữa bệnh; đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.