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Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện E làm rõ phản ánh “kẹp tiền” để được xạ trị nhanh

Thứ Năm, 13:46, 10/09/2026
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VOV.VN - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện E xác minh phản ánh bệnh nhân ung thư “kẹp tiền” khi xạ trị.

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu Bệnh viện E (Hà Nội) khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc bệnh nhân ung thư được cho là phải "kẹp tiền vào sổ" khi xạ trị. Sự việc được phản ánh xảy ra tại khoa Xạ trị, Bệnh viện E, với nội dung "Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ".

Theo công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung báo chí nêu; đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu có.

Bệnh viện được yêu cầu công khai kết quả xác minh, xử lý vụ việc cho cơ quan truyền thông. Đồng thời, bệnh viện phải báo cáo kết quả với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

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Bệnh viện E phải làm rõ phản ánh “kẹp tiền” để được xạ trị nhanh (ảnh mạng xã hội)

Cục cũng yêu cầu Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhằm sớm phát hiện những dấu hiệu vi phạm và kịp thời chấn chỉnh. Bên cạnh đó, bệnh viện phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn trong khám, chữa bệnh; đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị tại cơ sở y tế này, trước khi vào phòng xạ trị, một số người thường kẹp 50.000-100.000 đồng vào sổ. Các bệnh nhân cho biết việc này được thực hiện với mục đích được đến lượt xạ trị nhanh hơn, thay vì phải ngồi chờ lâu.

Theo phản ánh, tình trạng này đã trở thành "lệ" tại đây. Với những người đang điều trị ung thư, thời gian chờ đợi mỗi ngày có thể khiến họ mệt mỏi. Vì vậy, một số bệnh nhân cho rằng việc đưa tiền giúp họ được thực hiện xạ trị sớm hơn và có thể nhanh chóng trở về nhà. Tuy nhiên, đây mới là nội dung được bệnh nhân phản ánh và báo chí nêu.

Cơ quan quản lý yêu cầu Bệnh viện E xác minh để làm rõ thực tế và xử lý nếu phát hiện vi phạm. Năm 2021, Bệnh viện E chính thức khai trương và đưa khoa Xạ trị vào hoạt động, với hệ thống xạ trị hiện đại, phục vụ điều trị cho người bệnh ung thư.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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