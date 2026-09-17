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BHXH Việt Nam chấn chỉnh hoạt động của tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng

Thứ Năm, 22:14, 17/09/2026
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VOV.VN - BHXH Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo BHXH Việt Nam, việc chấn chỉnh nhằm phát triển người tham gia nhanh, bền vững, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng, trục lợi quỹ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Theo Quyết định 458, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện về tư cách pháp lý, trách nhiệm tài chính, giao dịch điện tử, nhân sự, địa điểm và phạm vi hoạt động. Nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển người tham gia phải được tổ chức đăng ký và được cơ quan BHXH xác nhận theo quy định.

Tại Công văn 3639, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hỗ trợ trên địa bàn. Trường hợp hoạt động kém hiệu quả, không thực hiện đúng quy trình thu hoặc để xảy ra sai phạm, phải xem xét xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng theo quy định.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu kiểm soát chặt việc thu, nộp tiền và sử dụng biên lai. Các hành vi thu tiền nhưng không xuất biên lai, ghi biên lai không đúng số tiền, sai thời điểm, sử dụng biên lai sai mục đích hoặc để mất, thất lạc biên lai phải được ngăn ngừa và xử lý nghiêm.

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Ảnh minh họa

BHXH các cấp phải thường xuyên đối chiếu biên lai với số tiền đã thu và thông tin người tham gia; theo dõi số lượng biên lai cấp cho các tổ chức hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng biên lai điện tử theo quy định.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT qua tổ chức hỗ trợ, ngay khi nộp tiền, thông tin về người tham gia và số tiền đóng được cập nhật trên hệ thống phần mềm kết nối với cơ quan BHXH. Người tham gia được cung cấp thông tin về họ tên, mã số BHXH, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia và số tháng đóng để kiểm tra, tra cứu.

BHXH Việt Nam lưu ý người tham gia cần lựa chọn tổ chức, điểm thu, nhân viên đã được cơ quan BHXH ký hợp đồng hoặc xác nhận; đồng thời nhận, lưu biên lai, chứng từ và chủ động tra cứu quá trình tham gia. Nếu phát hiện thông tin chưa được ghi nhận hoặc có chênh lệch, cần phản ánh kịp thời với cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý.

Kim Thanh/VOV1
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