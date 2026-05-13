Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng

Theo thông tin từ Cục CSGT, vào hồi 14h08 ngày 12/5, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện xe ô tô con BKS 30L-913XX dừng, đỗ không đúng quy định tại Km145 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội. Tài xế được xác định là N.X.T. (SN 1977, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội).

Ảnh cắt từ clip

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết do bị xe phía sau liên tục nháy đèn xin vượt nên mất bình tĩnh. Vì cho rằng chưa đủ điều kiện để nhường đường, người này đã dừng xe khoảng 1 phút ngay trên cao tốc để “phân bua” với tài xế phía sau.

Dù thời gian dừng không lâu và chưa gây ùn tắc, nhưng hành vi này bị đánh giá cực kỳ nguy hiểm. Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, chỉ một tình huống dừng đột ngột cũng có thể dẫn tới tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều người sau khi biết vụ việc đã bày tỏ sự ngỡ ngàng vì chỉ một phút nóng nảy, tài xế không chỉ đối mặt mức phạt nặng mà còn có thể đẩy nhiều phương tiện khác vào tình huống nguy hiểm.

CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không xử lý mâu thuẫn bằng cách dừng xe giữa đường. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc xe gặp sự cố, cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và tuân thủ đúng quy định an toàn giao thông.