Tranh cãi về tình huống phạt nguội “Quay đầu trên vạch người đi bộ" ở Thanh Hóa

Thứ Ba, 10:51, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao tranh cãi quanh trường hợp một tài xế ô tô bị lực lượng CSGT xử phạt lỗi “quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường”. Nhiều ý kiến cho rằng lỗi xử phạt chưa hợp lý, đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát giao thông giải thích rõ căn cứ pháp luật.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h50 ngày 3/4 tại nút giao Hạc Thành - Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Qua hệ thống camera giám sát, xe ô tô biển kiểm soát 36D-006.XX bị ghi nhận thực hiện hành vi quay đầu ngay tại khu vực dành cho người đi bộ qua đường. Sau khi phân tích hình ảnh và clip, Cục Cảnh sát giao thông cho biết tài xế đã vi phạm hai lỗi.

 

Thứ nhất, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Theo phân tích, thời điểm xe tiến đến vạch dừng, tín hiệu đèn đã chuyển vàng nhưng tài xế không dừng lại mà tiếp tục đi qua vạch, đồng thời thực hiện quay đầu xe. Hành vi này bị xác định là vượt đèn đỏ theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với lỗi này, tài xế có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thứ hai, tài xế bị xác định quay đầu xe ngay trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Cơ quan chức năng cho biết khu vực xe quay đầu nằm trong phạm vi được xác định bằng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ số 41:2024/BGTVT.

Theo khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ qua đường, bất kể thời điểm đó có người đi bộ hay không. Với hành vi này, tài xế bị đề xuất xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Tổng mức xử phạt dự kiến đối với tài xế xe 36D-006.XX là 21,5 triệu đồng cùng hình thức trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát giao thông cũng phân tích chuyên sâu quy định pháp luật để làm rõ khái niệm “phần đường dành cho người đi bộ qua đường”. Theo đó, khu vực này được xác định bằng các loại vạch kẻ đường như vạch “ngựa vằn” hoặc hai vạch trắng song song tại nơi có đèn tín hiệu dành cho người đi bộ.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh: mọi hành vi quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ đều bị nghiêm cấm tuyệt đối, kể cả khi không có người đi bộ xuất hiện tại thời điểm vi phạm.

Văn Ngân/VOV.VN
Tin liên quan

Tài xế không bằng lái chở 20 người bị phạt 19 triệu đồng

VOV.VN - Tài xế H. (28 tuổi, quê Bắc Ninh) bị phạt 19 triệu đồng vì không có giấy phép lái xe nhưng vẫn chở 20 người trên xe khách đi thiện nguyện ở Lào Cai.

Xử phạt người đàn ông đốt rác dưới chân cầu Thăng Long, gây khói đen mù mịt

VOV.VN - Ngày 3/4, lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc một người đàn ông đốt rác dưới khu vực chân cầu Thăng Long, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Công an Hà Nội phạt nguội gần 400 địa điểm vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 18/3 đã ghi nhận và xử lý 386 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh.

