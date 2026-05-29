Bí thư chi đoàn dạy bơi miễn phí cho trẻ

Anh Trần Xuân Giang, Bí thư Chi đoàn thôn Gốc Nhội cho biết, mỗi dịp hè, khi theo dõi báo đài và chứng kiến nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, anh luôn trăn trở: “Mình biết bơi, tại sao không dạy các em?”. Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ trong thôn.

“Vào mùa hè, các em nhỏ trong làng rất thích đi bơi nhưng lại không có người hướng dẫn. Gia đình tôi có sẵn bể bơi nên tôi tận dụng để dạy các em tập bơi, vừa vui chơi vừa trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước”, anh Giang chia sẻ.

Anh Giang dạy bơi cho các em nhỏ.

Một bể bơi nhỏ của gia đình, một người thầy nhiệt huyết cùng đàn em đầy hào hứng đủ để trở thành một lớp học bơi sôi động trong những ngày hè ở Gốc Nhội. Với nhiều em nhỏ, những buổi học đầu tiên là cả một thử thách, thế nhưng, bằng sự nhiệt tình, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua tâm lý e dè.

Trần Hoàng Gia Bảo, một học sinh tham gia lớp học bơi miễn phí ở thôn Gốc Nhội chia sẻ: “Lúc đầu con sợ lắm, không dám xuống nước. Nhưng thầy Giang dạy rất tận tình nên giờ con đã biết bơi rồi, con vui lắm. Thầy còn bảo thời gian tới sẽ dạy thêm cho con bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa nữa”.

Rất nhiều em nhỏ đã biết bơi từ lớp học miễn phí này.

Từ vài em nhỏ ban đầu, đến nay lớp học của anh Giang đã thu hút hàng chục trẻ em trong thôn Gốc Nhội và các khu vực lân cận tham gia. Không chỉ dạy các kỹ năng bơi cơ bản, anh còn hướng dẫn cho các em kiến thức phòng, chống đuối nước và cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước.

“Mỗi dịp hè, phụ huynh chúng tôi đều rất lo vì quanh khu vực này có nhiều ao, hồ, sông suối, trong khi các con thường rủ nhau đi chơi vào buổi trưa. Từ khi có lớp học bơi của anh Giang, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều”, chị Lạc Thị Dinh, phụ huynh ở thôn Gốc Nhội chia sẻ.

Anh Giang tâm sự, sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là động lực để anh duy trì việc dạy bơi trong nhiều mùa hè tới.

Với người cán bộ đoàn giàu tình thương và trách nhiệm ấy, mùa hè của các em nhỏ không chỉ có vui là đủ mà còn phải thực sự an toàn, ý nghĩa.