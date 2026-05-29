English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư chi đoàn dạy bơi miễn phí cho trẻ

Thứ Sáu, 07:00, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỗi dịp hè, nỗi lo trẻ em đuối nước lại thường trực tại nhiều vùng nông thôn có ao, hồ, sông suối. Tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, anh Trần Xuân Giang đã mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong và ngoài thôn, mong muốn giúp các em biết bơi để tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước.

Anh Trần Xuân Giang, Bí thư Chi đoàn thôn Gốc Nhội cho biết, mỗi dịp hè, khi theo dõi báo đài và chứng kiến nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, anh luôn trăn trở: “Mình biết bơi, tại sao không dạy các em?”. Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ trong thôn.

“Vào mùa hè, các em nhỏ trong làng rất thích đi bơi nhưng lại không có người hướng dẫn. Gia đình tôi có sẵn bể bơi nên tôi tận dụng để dạy các em tập bơi, vừa vui chơi vừa trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước”, anh Giang chia sẻ.

bi thu chi doan day boi mien phi cho tre hinh anh 1
Anh Giang dạy bơi cho các em nhỏ.

Một bể bơi nhỏ của gia đình, một người thầy nhiệt huyết cùng đàn em đầy hào hứng đủ để trở thành một lớp học bơi sôi động trong những ngày hè ở Gốc Nhội. Với nhiều em nhỏ, những buổi học đầu tiên là cả một thử thách, thế nhưng, bằng sự nhiệt tình, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua tâm lý e dè. 

Trần Hoàng Gia Bảo, một học sinh tham gia lớp học bơi miễn phí ở thôn Gốc Nhội chia sẻ: “Lúc đầu con sợ lắm, không dám xuống nước. Nhưng thầy Giang dạy rất tận tình nên giờ con đã biết bơi rồi, con vui lắm. Thầy còn bảo thời gian tới sẽ dạy thêm cho con bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa nữa”.

bi thu chi doan day boi mien phi cho tre hinh anh 2
Rất nhiều em nhỏ đã biết bơi từ lớp học miễn phí này.

Từ vài em nhỏ ban đầu, đến nay lớp học của anh Giang đã thu hút hàng chục trẻ em trong thôn Gốc Nhội và các khu vực lân cận tham gia. Không chỉ dạy các kỹ năng bơi cơ bản, anh còn hướng dẫn cho các em kiến thức phòng, chống đuối nước và cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước.

“Mỗi dịp hè, phụ huynh chúng tôi đều rất lo vì quanh khu vực này có nhiều ao, hồ, sông suối, trong khi các con thường rủ nhau đi chơi vào buổi trưa. Từ khi có lớp học bơi của anh Giang, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều”, chị Lạc Thị Dinh, phụ huynh ở thôn Gốc Nhội chia sẻ.

Anh Giang tâm sự, sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là động lực để anh duy trì việc dạy bơi trong nhiều mùa hè tới. 

Với người cán bộ đoàn giàu tình thương và trách nhiệm ấy, mùa hè của các em nhỏ không chỉ có vui là đủ mà còn phải thực sự an toàn, ý nghĩa. 

cac_em_hoc_sinh_khoi_dong_ky_truoc_khi_xuong_nuoc.jpg

Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước

VOV.VN - Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Tag: VOV dạy bơi miễn phí lớp học bơi miễn phí Gốc Nhội phòng chống đuối nước nguy cơ đuối nước an toàn mùa hè
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước
Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước

VOV.VN - Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.

Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước

Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước

VOV.VN - Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.

Cần Thơ phòng, chống đuối nước trẻ em từ phong trào học bơi cộng đồng
Cần Thơ phòng, chống đuối nước trẻ em từ phong trào học bơi cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND phường Phú Lợi tổ chức “Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2026”.

Cần Thơ phòng, chống đuối nước trẻ em từ phong trào học bơi cộng đồng

Cần Thơ phòng, chống đuối nước trẻ em từ phong trào học bơi cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND phường Phú Lợi tổ chức “Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2026”.

Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi
Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Vụ đuối nước trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/5 đã cướp đi sinh mạng của 3 trẻ nhỏ trong cùng một dòng họ, trong đó có gia đình cùng lúc mất đi 2 người con trai.

Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Vụ đuối nước trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/5 đã cướp đi sinh mạng của 3 trẻ nhỏ trong cùng một dòng họ, trong đó có gia đình cùng lúc mất đi 2 người con trai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục