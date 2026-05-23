Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

Trưa 23/5, xóm 2, thôn Minh Trung, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi chìm trong không khí tang thương. Cả xóm nhỏ ven sông Trà Khúc nặng trĩu buồn đau. Trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Trà Khúc, 3 cháu nhỏ tử vong là Nguyễn Thị Quỳnh Như (11 tuổi), Nguyễn Quang Quý (13 tuổi) và Nguyễn Tuấn Hưng (11 tuổi). Thật đau xót khi 2 gia đình con gặp nạn lại là anh em ruột.

Đôi mắt chị Lê Thị Thùy Trang đỏ hoe.

Cháu Như là con gái út của anh Nguyễn Sự (51 tuổi) và chị Lê Thị Thùy Trang. Còn Quý và Hưng là 2 con trai của anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi), em ruột anh Sự. Chiều hôm trước, 3 đứa trẻ rủ nhau ra khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh, xã Trường Giang để tắm. Đến tối không thấy các cháu trở về, 2 gia đình hốt hoảng chia nhau đi tìm khắp nơi rồi trình báo Công an.

Suốt đêm, ánh đèn pin của người thân, hàng xóm và lực lượng chức năng quét dọc hai bên bờ sông trong hy vọng mong manh. Nhưng sáng hôm sau, điều đau lòng đã ập đến.

Sông Trà khúc chảy qua xã Trường Giang.

Khoảng 6 giờ sáng 23/5, thi thể cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như được phát hiện tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành. Ít lâu sau, thi thể cháu Nguyễn Quang Quý được tìm thấy tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể cháu Nguyễn Tuấn Hưng cũng được đưa lên bờ. Trong căn nhà nhỏ đầy tang thương, anh Nguyễn Sự lặng im đứng bên chiếc giường, nơi đặt thi thể con gái út vừa bị đuối nước. Người đàn ông này đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm, cố kìm nén nỗi đau trong lòng.

Chị Lê Thị Thùy Trang, mẹ cháu Như nghẹn ngào kể: “Hôm qua đi làm tôi xin về sớm, gia đình tôi cũng đi tìm kiếm những nơi họ hay tới mà cũng không thấy. Tôi cũng lo sợ vì cháu Như từ trước giờ không có đi đâu và tôi có cảm giác cũng không có lành lắm, trông cho cháu ngủ đâu đó sáng mai về. Sáng nay, Công an xã thông báo có con bé khoảng hơn 12 tuổi đuối nước ở trên sông. Khi đưa hình thấy áo quần là biết con của mình”.

Anh Nguyễn Sự bên thi thể cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Cách nhà anh Nguyễn Sự không xa, căn nhà của người em ruột là anh Nguyễn Ngọc cũng chìm trong nỗi đau xé lòng. Trong khoảng sân nhỏ vừa được dọn để đặt quan tài 2 con trai, anh Ngọc ngồi thất thần như người mất hồn. Chỉ sau một đêm, người cha nghèo mất cùng lúc hai người con. Gia đình anh Ngọc thuộc diện cận nghèo. Anh làm nghề sơn nước thuê để nuôi vợ và các con. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi), sức khỏe yếu, vừa sinh con hơn 3 tháng tuổi nên ở nhà chăm con nhỏ. Cách đây khoảng 5 năm, vợ chồng anh Ngọc từng mất một người con nhỏ do tai nạn đuối nước phía sau nhà. Cũng trong khoảng thời gian đó, gia đình được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương, ổn định cuộc sống. Không ai ngờ, nỗi đau ấy lại tiếp tục ập xuống.

Anh Nguyễn Ngọc nói, Quý là con trai đầu, còn Hưng là con trai thứ hai của vợ chồng anh. Gia đình quá khó khăn nên Quý đã nghỉ học từ sớm. Vợ anh sức khỏe yếu, chỉ ở nhà chăm con, một mình anh gồng gánh kinh tế cho cả gia đình. Anh Ngọc chỉ mong còn sức khỏe để đi làm nuôi vợ con, nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt khi vợ chồng anh có 6 người con thì nay đã mất đi 3 đứa.

“Gia đình cũng đi tìm kiếm mãi không ra, đêm hôm qua không có thông tin gì hết rồi. Sáng ra ông đánh cá gặp thi thể nên điện báo công an rồi điện cho gia đình. Sau đó họ điện xe dịch vụ chở thi thể các cháu về nhà”, anh Nguyễn Ngọc nói.

Anh Nguyễn Ngọc cùng vợ và các con.

Hoàn cảnh gia đình anh Ngọc quá khó khăn nên từ sáng sớm, bà con trong xóm đã cùng nhau góp tiền, người dựng rạp, người lo cơm nước, người ở lại phụ giúp lo hậu sự cho các cháu. Anh Nguyễn Khánh Vân (51 tuổi), hàng xóm của hai gia đình cho biết, cả xóm ai cũng đau lòng khi chứng kiến bi kịch xảy ra với hai anh em ruột:

Anh Nguyễn Khánh Vân cho biết thêm: “Mới sáng ra là người ta làm lưới phát hiện thấy thi thể các cháu nổi và trôi dọc theo sông Trà Khúc. Sau đó họ báo về thì gia đình vô nhận. Mỗi đứa trôi mỗi nơi, các cháu còn nhỏ quá. Hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc thì đúng là quá khổ. Người dân địa phương cũng mong chính quyền, các mạnh thường quân có điều kiện gì thì hỗ trợ để lo mai táng. Kể cả dịch vụ thì bây giờ xã cũng nói làm ở mức thấp nhất để xử lý cho gia đình anh Nguyễn Ngọc. Hoàn cảnh của họ đã khổ mà mất một lần hai đứa con. Làng xóm cũng quyên góp hỗ trợ được bao nhiêu hay bấy nhiêu để vượt qua khó khăn này thôi”.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Ngọc.

UBND xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng các đoàn thể hỗ trợ 2 gia đình lo hậu sự cho các cháu, đồng thời vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Ngọc vượt qua giai đoạn khó khăn.