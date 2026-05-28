English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước

Thứ Năm, 11:34, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.

Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của Trường Tiểu học Tân Lộc (xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do Đoàn Thanh niên xã phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em. Tại đây, học sinh được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, rèn luyện thể lực và nghe tuyên truyền về nguy cơ đuối nước để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.

lop hoc boi dac biet ngay he - noi tieng cuoi thay the noi lo duoi nuoc hinh anh 1
Các em học sinh được hướng dẫn khởi động kỹ trước khi xuống nước

Em Nguyễn Duy Tĩnh, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tân Lộc chia sẻ: “Em rất thích học bơi ở đây. Thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao, hồ, sông, suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng”.

Hiện nay, chi phí cho mỗi khóa học bơi dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của các gia đình nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Việc duy trì các lớp học miễn phí đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường để bù đắp thiệt thòi cho các em.

Nói về mục đích duy trì hoạt động này, thầy Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc cho biết: “Đối với học sinh trên địa bàn, các em gặp hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, nên hằng năm, nhà trường đã tổ chức các lớp học bơi. Mỗi năm có từ 120 đến 180 em học sinh tham gia”.

lop hoc boi dac biet ngay he - noi tieng cuoi thay the noi lo duoi nuoc hinh anh 2
Em Nguyễn Duy Tĩnh, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tân Lộc

Không riêng gì huyện Lộc Hà, mô hình này cũng đang được lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có (4/9 trường học có bể bơi cố định) cùng đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè.

Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em mình, ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5, xã Đức Thọ phấn khởi bày tỏ: “Chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều thứ, không chỉ riêng bơi lội mà còn cả thể chất và tinh thần. Tôi thấy rất thiết thực”.

Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức Đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Việc kết hợp giữa học lý thuyết, thực hành bơi và cảnh báo trực quan đang tạo ra lá chắn bảo vệ toàn diện cho trẻ nhỏ.

lop hoc boi dac biet ngay he - noi tieng cuoi thay the noi lo duoi nuoc hinh anh 3
Lớp học bơi miễn phí

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Đức Thọ khẳng định: “Chúng tôi đã ban hành các kế hoạch liên quan chỉ đạo các Liên đội, phối hợp với các đơn vị thôn rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước, cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó, trang bị những kiến thức cơ bản; phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, đồng thời triển khai các lớp dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn”.

Những lớp dạy bơi miễn phí tại Hà Tĩnh càng trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn khi thời gian gần đây nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hiện hữu đối với trẻ em, nhất là trong thời điểm nghỉ hè.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: học bơi miễn phí phòng chống đuối nước Hà Tĩnh nguy cơ đuối nước trẻ em an toàn mùa hè
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong
Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong

VOV.VN - Trưa 22/5, trên sông Bôi, khu vực Bãi Khộp thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong.

Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong

Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong

VOV.VN - Trưa 22/5, trên sông Bôi, khu vực Bãi Khộp thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong.

Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích
Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích

VOV.VN - UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm học sinh mất tích khi đi tắm tại sông Bôi.

Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích

Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích

VOV.VN - UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm học sinh mất tích khi đi tắm tại sông Bôi.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh
Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục