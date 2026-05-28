Lớp học bơi đặc biệt ngày hè - nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước

Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của Trường Tiểu học Tân Lộc (xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do Đoàn Thanh niên xã phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em. Tại đây, học sinh được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, rèn luyện thể lực và nghe tuyên truyền về nguy cơ đuối nước để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.

Các em học sinh được hướng dẫn khởi động kỹ trước khi xuống nước

Em Nguyễn Duy Tĩnh, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tân Lộc chia sẻ: “Em rất thích học bơi ở đây. Thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao, hồ, sông, suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng”.

Hiện nay, chi phí cho mỗi khóa học bơi dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của các gia đình nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Việc duy trì các lớp học miễn phí đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường để bù đắp thiệt thòi cho các em.

Nói về mục đích duy trì hoạt động này, thầy Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc cho biết: “Đối với học sinh trên địa bàn, các em gặp hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, nên hằng năm, nhà trường đã tổ chức các lớp học bơi. Mỗi năm có từ 120 đến 180 em học sinh tham gia”.

Em Nguyễn Duy Tĩnh, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tân Lộc

Không riêng gì huyện Lộc Hà, mô hình này cũng đang được lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có (4/9 trường học có bể bơi cố định) cùng đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè.

Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em mình, ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5, xã Đức Thọ phấn khởi bày tỏ: “Chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều thứ, không chỉ riêng bơi lội mà còn cả thể chất và tinh thần. Tôi thấy rất thiết thực”.

Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức Đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Việc kết hợp giữa học lý thuyết, thực hành bơi và cảnh báo trực quan đang tạo ra lá chắn bảo vệ toàn diện cho trẻ nhỏ.

Lớp học bơi miễn phí

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Đức Thọ khẳng định: “Chúng tôi đã ban hành các kế hoạch liên quan chỉ đạo các Liên đội, phối hợp với các đơn vị thôn rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước, cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó, trang bị những kiến thức cơ bản; phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, đồng thời triển khai các lớp dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn”.

Những lớp dạy bơi miễn phí tại Hà Tĩnh càng trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn khi thời gian gần đây nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hiện hữu đối với trẻ em, nhất là trong thời điểm nghỉ hè.