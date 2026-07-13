Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phải tiếp nhận, xác minh, xử lý đầy đủ mọi thông tin do người dân cung cấp liên quan nơi an táng liệt sĩ, tuyệt đối không để sót nguồn tin nào.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia Chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 500 nguồn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; hoàn thành xác minh toàn bộ, trong đó 15 nguồn tin có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (áo trắng, đứng giữa) kiểm tra khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đợt khảo sát tại 7 địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Riêng khu vực đường Trường Chinh, các lực lượng đã cắt 4 rãnh ngang, đào một rãnh dọc dài 350 mét, sâu 2 mét và mở rộng khai quật tại 60 vị trí nghi vấn theo kết luận hội thảo xác minh mộ liệt sĩ tập thể.

Quá trình tìm kiếm huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3500 m³ đất đá; sử dụng đồng bộ radar xuyên đất (GPR), máy dò kim loại, máy dò vật nổ kết hợp đào thủ công và cơ giới. Lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh. Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật của bộ đội Việt Nam.

Ở nước ngoài, trong mùa khô 2025-2026, Đội quy tập của tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Song song với công tác tìm kiếm, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương được Quân khu 5 chọn triển khai điểm việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 37.000 phần mộ. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu tại 28 nghĩa trang, thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, nhiều nhân chứng lịch sử và người dân địa phương vẫn đang lưu giữ những thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Vì vậy, các cấp, các ngành phải tiếp nhận đầy đủ, xác minh khách quan và xử lý kịp thời tất cả các nguồn tin.

Lực lượng tìm kiếm tiến hành đào rãnh dọc tại đường Trường Chinh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, thu thập thông tin tại tất cả khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, không chỉ những địa điểm đã được khảo sát. Mọi thông tin sau khi tiếp nhận phải chuyển về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp, đánh giá và tổ chức xác minh.

Đối với những khu vực có đủ cơ sở nhưng chưa có công trình kiên cố, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động tổ chức tìm kiếm ngay; trường hợp thiếu phương tiện thì đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Trung ương hỗ trợ thiết bị chuyên dụng để khảo sát trước khi quy tập. Các lực lượng Quân sự, Công an và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong xác minh nguồn tin; những khu vực nghi có mộ tập thể hoặc nhiều hài cốt liệt sĩ phải kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện với tinh thần "nhanh, thận trọng, quyết liệt nhưng hiệu quả".

Ông Hồ Văn Niên cho biết thêm: "Tiếp tục cho anh em nắm thêm các thông tin ở những vị trí khác không phải những vị trí mà hôm nay đã có thông tin rồi, để chúng ta thực hiện theo một nguyên tắc: nơi nào có thông tin, ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải thu thập, nghiên cứu, rồi chuyển thông tin này cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 để tổng hợp, đánh giá. Sau đó, cơ quan này sẽ có trách nhiệm thực hiện việc quy tập. Không được để bất cứ nơi nào có người cung cấp thông tin mà không được lắng nghe và không được xử lý. Điều đó là không được".