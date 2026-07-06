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Phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Thứ Hai, 20:47, 06/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khoảng đất trống trong khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Trong hai ngày 5 và 6/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ khi mở các rãnh tìm kiếm tại khu vực đất trống trong khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Từ khi triển khai đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm) đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 3 hài cốt liệt sĩ. Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

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Các cựu chiến binh dâng hương hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc

Thời gian qua, trên địa bàn phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vẫn căng bạt, khẩn trương bóc tách hàng nghìn mét khối đất trong khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và dò tìm theo vệt đất nghi là rãnh nước cũ dọc đường Trường Chinh nhằm tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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