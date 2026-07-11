Quảng Ngãi xử lý hơn 13.400 trường hợp vi phạm giao thông, phạt hơn 35 tỷ đồng

Từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm. Qua kiểm tra hơn 38.000 phương tiện, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 13.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 35 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 200 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.600 trường hợp và tạm giữ hơn 2.000 phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra nông độ cồn trên Quốc lộ 24.

Trong các hành vi vi phạm, lỗi chạy quá tốc độ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm của học sinh, shipper, tài xế công nghệ và phương tiện kinh doanh vận tải. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, vi phạm tốc độ và nồng độ cồn vẫn là hai nhóm hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng do làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và tăng nguy cơ va chạm khi lưu thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý 18 trường hợp chở quá tải trọng và 2 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn. Tuy số lượng không nhiều nhưng đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra xe chở vật liệu xây dựng ở Khu Kinh tế Dung Quất.

Hiện nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, đặc biệt là dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang được triển khai khiến lưu lượng xe vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Phạm Minh Rin, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tập trung xử lý các phương tiện giao thông trên tuyến Quốc lộ 24C thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Chúng tôi xử lý triệt để các hành vi vi phạm như chở quá tải trọng, quá khổ, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Việc xử lý được thực hiện nghiêm, không có vùng cấm và kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm".