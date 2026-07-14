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Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau thăm hỏi, tặng quà người bị thương do dông lốc

Thứ Ba, 16:14, 14/07/2026
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VOV.VN - Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, trưa 14/7, Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đến thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Tại đây, Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải động viên, ân cần thăm hỏi sức khoẻ nạn nhân Nguyễn Thị Bình. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau tập trung điều trị cho bệnh nhân, căn cứ vào hoàn cảnh gia đình bệnh nhân mà thực hiện chính sách theo quy định.

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Ông Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi nạn nhân bị thương

Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định, chấn thương không quá nghiêm trọng. Trước đó, sáng ngày 13/7, khi bà Nguyễn Thị Bình đang nằm trong nhà một mình thì bất ngờ xảy ra dông lốc, làm sập nhà và đè lên người bà Bình, làm gãy tay và chấn thương vùng đầu, chân. Khi bà Bình thoát được ra ngoài đã cầu cứu và được những người hàng xóm đưa đi Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, vào sáng 13/7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra mưa, kèm theo dông lốc trên địa bàn các xã: Trần Văn Thời, Lương Thế Trân, Khánh Bình và Nguyễn Phích. Hậu quả thiên tai đã làm sập, tốc mái 75 căn nhà của người dân và làm 4 người bị thương. Xã Khánh Bình là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi đợt dông lốc.

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Vào sàng ngày 13, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra dông lốc làm hơn 70 ngôi nhà bị sập, tốc mái

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cũng đã xuống hiện trường, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục thiệt hại, hỗ trợ kinh phí ban đầu giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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