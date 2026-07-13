Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương ở Cà Mau

Thông tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình mưa lớn kèm theo dông lốc vào đầu giờ sáng trên địa bàn đã khiến 4 người bị thương và hàng chục căn nhà bị sập, tốc mái.

Địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất là xã Khánh Bình. Dông lốc dữ dội đã làm 4 người bị thương, hiện các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời. Về tài sản, xã Khánh Bình ghi nhận có 8 căn nhà bị sập hoàn toàn, điểm trường lẻ Lý Tự Trọng cùng 21 căn nhà và 1 nhà mồ bị tốc mái, ngoài ra còn có 2 trụ điện hạ thế 220V bị gãy đổ.

Lực lượng chức năng xã Trần Văn Thời hỗ trợ người dân có nhà bị sập khắc phục hậu quả.

Tại xã Trí Phải, thiên tai quét qua địa bàn ấp Kinh 5 vào khoảng từ 7-8h sáng cùng ngày làm sập và tốc mái 14 căn nhà, bao gồm 2 căn nhà sau bị sập và 12 căn bị tốc mái.

Tương tự, tại xã Lương Thế Trân, lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 7h30 đã càn quét, làm sập và tốc mái, hư hỏng tài sản của 20 căn nhà, trong đó 1 căn bị sập còn lại bị tốc mái. Tại địa bàn xã Trần Văn Thời, đã có 1 căn bị sập và 11 căn bị tốc mái do dông lốc gây ra trong sáng cùng ngày.

Hiện các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng do dông lốc gây ra, UBND các xã bị ảnh hưởng đã ngay lập tức cử lực lượng chức năng đến hiện trường để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hệ thống điện lưới và tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để làm cơ sở đề xuất các biện pháp hỗ trợ theo quy định.

Đoàn công tác của UBMTTQ tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau đã khẩn trương xuống trực tiếp các địa bàn dông lốc, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ kinh phí ban đầu nhằm giúp các hộ dân bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.