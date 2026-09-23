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Biên cương Sơn La mùa trăng tròn

Thứ Tư, 09:21, 23/09/2026
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VOV.VN - Như bao bạn bè cùng trang lứa, những trẻ em vùng cao biên giới Sơn La đang đón một mùa Tết Trung thu đầy ý nghĩa. Đó là món quà mà các cán bộ chiến sĩ biên phòng, các thầy cô giáo và những tấm lòng hảo tâm dành tặng từ tình yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia.

Xem múa lân, vui trống hội, rước đèn Trung thu… những điều tưởng như rất bình thường lại là niềm mơ ước của nhiều thiếu nhi vùng cao biên giới Mường Cai, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

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Màn múa lân của Bộ đội Biên phòng Sơn La tại vùng biên giới Mường Cai, xã Chiềng Khoong, Sơn La.

"Trung thu năm nay con rất là vui. Đây là lần đầu tiên con được xem múa lân. Con thấy rất là thích ạ!", niềm vui của Quàng Thị Ngọc Vy, lớp 8B, cũng là tâm trạng chung của không ít học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Mường Cai, xã Chiềng Khoong, Sơn La.

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Những món quà ý nghĩa cùng học bổng được tặng các em học sinh nghèo vượt khó.
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Món quà giản dị mà đong đầy niềm vui với thiếu nhi biên giới.

Vào vai những chú lân, trình diễn ảo thuật cùng hoạt cảnh “Chú Cuội cung trăng”… là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La. Mang theo những món quà vượt dốc núi đến với rẻo cao biên giới còn có các đơn vị đồng hành, các nhà hảo tâm. Từ bánh kẹo, sữa uống, gấu bông cho gần 1.000 học sinh, đến cả trăm chiếc áo ấm cùng học bổng vượt khó cho các em học sinh nghèo…

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Các đơn vị đồng hành trao tặng quà cho trường học vùng biên, giúp cô trò có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Chị Đỗ Minh Hạnh, Bí thư Đoàn Sở Y tế tỉnh Sơn La, là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại Mường Cai bày tỏ: "Trung thu năm nay, chúng tôi rất vui khi được phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai tổ chức trung thu ý nghĩa cho em học sinh ở vùng biên giới. Và hy vọng rằng trẻ em ở khu vực biên giới nói riêng và trẻ em trên khắp cả nước đều được đón Tết Trung thu thật đầm ấm".

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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn đem trung thu đến với thiếu nhi bản biên giới.

Hương vị ngọt thơm của bánh dẻo, bánh nướng, ánh đèn lấp lánh từ những chiếc đèn trung thu cùng không khí sôi động của những màn múa lân sư rồng cũng đem trung thu đến với thiếu nhi bản Huổi Le, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Ngoài 300 suất quà cho các em học sinh, Đồn biên phòng Mường Lạn và các đơn vị đồng hành còn dành 80 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà giản dị giúp mùa trăng năm nay thêm tròn đầy, ấm áp.

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Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Mường Lạn còn tặng quà cho các gia đình chính sách vùng biên.

Đại úy Nguyễn Mạnh Phương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lạn chia sẻ: Bản Huổi Le, xã Mường Lạn là bản biên giới, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú. Trẻ em nơi đây còn thiệt thòi do điều kiện vật chất, đời sống tinh thần còn hạn chế. Đồn đã kết nối với các đơn vị thiện nguyện với mong muốn tổ chức đêm hội trung thu ý nghĩa cho các em, có đèn ông sao, được xem múa lân, trông trăng, diễn văn nghệ và cùng phá cỗ đón trung thu…

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Không khí trung thu đang rộn ràng khắp các nẻo vùng cao biên giới Sơn La.

Những ngày này, trên khắp các địa bàn biên giới Sơn La, những đêm hội trăng rằm biên cương được đồng loạt tổ chức bởi các đồn biên phòng, phối hợp cùng nhà trường, cấp ủy, chính quyền các địa phương… Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, ngoài các hoạt động vui chơi, dịp Tết Trung thu biên cương còn mang đến những món quà ý nghĩa cho thiếu nhi vùng biên giới.

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Các cán bộ, chiến sĩ tự tay lắp đèn ông sao cho thiếu nhi...

"Và không chỉ tổ chức ở các điểm trung tâm, chúng tôi cũng chỉ đạo các đồn biên phòng đặc biệt quan tâm tới các điểm trường xa, có điểm cách trung tâm tới 15-20 km, cùng chăm lo cho các cháu thiếu nhi, để cháu nào cũng có một Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ, động viên các cháu tiếp tục vươn lên trong học tập với nhiều thành tích cao", Đại tá Vũ Đức Tú nhấn mạnh.

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Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng đem đến niềm vui đặc biệt trong đêm rằm Trung thu.

Không trò chơi hiện đại, không bánh quà đắt tiền… mùa trăng tròn giản dị vẫn đang đến với thiếu nhi, đồng bào trên khắp các nẻo vùng cao, biên giới Sơn La. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần đặc biệt, tiếp thêm động lực để học trò nơi đây tiếp tục bám trường, bám lớp, vượt khó, vươn lên. Từ đây, “thế trận lòng dân” cũng ngày càng được dựng xây vững chắc nơi phên dậu xa xôi của Tổ quốc.

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Mâm cỗ trông trăng xưa và nay

VOV.VN - Tết Trung thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ.

Lê Hạnh - Thùy Dương/VOV-Tây Bắc
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