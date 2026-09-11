Khám lưu động để đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng khó Sơn La

Đây cũng là bước chuyển mạnh mẽ của tỉnh Sơn La nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn trong năm 2026, đến nay, 75 xã, phường trong tỉnh Sơn La đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân; với trên 982.300 lượt người được khám sức khỏe, đạt tỷ lệ gần 73%.

Việc tổ chức khám sàng lọc miễn phí sẽ được triển khai linh hoạt về địa điểm và thời gian, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất, sinh hoạt của bà con.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc khám sức khoẻ cho người dân hiện triển khai với tiến độ chậm, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chủ quan, nhiều người ngại di chuyển, hoặc có suy nghĩ chỉ đi khám khi có bệnh; một số khác thì đi làm ăn xa, hoặc đi làm nương rẫy theo mùa vụ. Ngoài ra, điều kiện địa hình miền núi, thời tiết mưa lũ, sạt lở cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các điểm khám và di chuyển của người dân. Bên cạnh đó, nguồn lực và nhân lực y tế còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 75 trạm y tế xã, phường đều chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện khám sức khỏe theo quy định…

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài – xã vùng III biên giới của tỉnh Sơn La, cho biết: Xã chỉ đạo rất quyết liệt, phối hợp với bệnh viện đa khoa tổ chức 2 đợt khám. Song, người dân ý thức cũng chưa cao trong việc khám sức khỏe, đội ngũ y bác sĩ còn mỏng nên việc khám kéo dài nhiều ngày, bà con còn bận đi nương, đi làm ăn xa nên tỉ lệ vẫn còn thấp… Tuy nhiên, xã cũng đề nghị Bệnh viện đa khoa khu vực phối hợp với trạm y tế xã đi đến từng bản khám chứ không chỉ khám ở trung tâm, đồng thời đến từng hộ gia đình nếu có các trường hợp khuyết tật, chuyển thời gian khám sáng buổi tối để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của bà con vùng nông thôn…

Bác sĩ Trạm Y tế xã Phiêng Khoài, Sơn La khám sức khỏe cho người dân.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2026, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng còn lại, gồm học sinh, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, người dân tộc thiểu số, người dân vùng miền núi, đặc biệt khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 05/12/2026. Theo lộ trình triển khai đợt 2, trước hết sẽ khám tại các cơ sở giáo dục, hoàn thành kiểm tra sức khỏe trước ngày 30/9/2026.

Để hoàn thành việc khám sức khoẻ cho 100% người dân trong năm nay, hiện các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giải pháp tích cực; chú trọng phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp, bố trí kinh phí và tổ chức khám linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa bàn có tỷ lệ khám thấp. Công an tỉnh phối hợp với ngành Y tế đẩy nhanh việc cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật thẻ bảo hiểm y tế cho công dân…