Mâm cỗ trông trăng xưa và nay

VOV.VN - Tết Trung thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ.
VOV.VN - Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra Chương trình Nghệ thuật Việt – Trung mừng Tết Trung Thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng – Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”. Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam đồng chủ trì tổ chức.
VOV.VN - Từ ngày 18 đến 21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.
VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng Tám, thị trường bánh Trung thu đang ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ. Thị trường bánh trung thu năm nay là sự bùng nổ cuộc đua về sự sáng tạo hương vị, bao bì. Song, bên cạnh đó là nỗi lo về chất lượng nguồn gốc sản phẩm khiến người tiêu dùng e ngại.
VOV.VN - Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần cơ bản của bánh trung thu gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn. Tùy loại bánh truyền thống, hiện đại hay sản phẩm của từng thương hiệu, tỷ lệ và nguyên liệu có thể thay đổi.