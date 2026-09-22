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Mâm cỗ trông trăng xưa và nay
Thứ Ba, 08:11, 22/09/2026

Mâm cỗ trông trăng xưa và nay

VOV.VN - Tết Trung thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ.

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Ngọc Tiến/VOV Giao thông

 

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