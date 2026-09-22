Mâm cỗ trông trăng xưa và nay

Hơn 2.200 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Từ ngày 18 đến 21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.