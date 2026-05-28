Biên phòng Cần Thơ đồng hành cùng học sinh chuyển đổi số

Thứ Năm, 07:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 27/5, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp học và ra mắt mô hình “Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số”.

Hoạt động hướng tới hỗ trợ học sinh trên địa bàn nâng cao kiến thức về tin học, kỹ năng số và tiếp cận hiệu quả môi trường công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số.

Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về đẩy mạnh chuyển đổi số; hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” và thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn khu vực biên giới biển. Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ trực tiếp hướng dẫn học sinh các kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác internet an toàn, tra cứu thông tin phục vụ học tập và tiếp cận tri thức số.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng lớp học và ra mắt mô hình

Thiếu tá Sóc Đúng, Chính trị viên đồn Biên phòng Vĩnh Hải nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh ở địa bàn ven biển còn nhiều khó khăn, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mô hình được xây dựng với mong muốn tạo điều kiện để các em được tiếp cận máy tính, internet và các kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Các em học sinh thực hành trên máy tính

Theo kế hoạch, các lớp học sẽ được tổ chức tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải từ tháng 6 đến hết tháng 9 hằng năm, với quy mô khoảng 20 học sinh mỗi lớp. Đối tượng ưu tiên là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số và các em có nhu cầu được trang bị kỹ năng số phục vụ học tập. Nội dung giảng dạy tập trung vào sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, quản lý dữ liệu, khai thác internet, kỹ năng tìm kiếm thông tin và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Hải trực tiếp hướng dẫn các em thực hành trên máy tính

Đặc biệt, chương trình được triển khai theo phương châm “Học đi đôi với hành”, lấy thực hành làm trọng tâm. Cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về công nghệ thông tin của đơn vị sẽ trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp học sinh trong suốt quá trình học tập, giúp các em nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các kỹ năng số cơ bản.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Cần Thơ phòng, chống đuối nước trẻ em từ phong trào học bơi cộng đồng
VOV.VN - Hôm nay (25/5), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND phường Phú Lợi tổ chức “Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2026”.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Cần Thơ làm chủ mô hình rau sạch
VOV.VN - Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Thạnh 3, TP Cần Thơ, còn tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Nổi bật trong đó là mô hình trồng rau thủy canh sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực.

