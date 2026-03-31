Biến thể Covid-19 BA.3.2 “ve sầu” có phải chủng mới, chuyên gia nói gì?

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 20-27/3 ghi nhận 17 ca Covid-19 tại 12 phường xã, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên 29 và 22 phường xã. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tăng 5, chưa có tử vong.

Sở Y tế Hà Nội chưa công bố kết quả xét nghiệm chủng Covid-19 lưu hành, song khuyến cáo người dân không hoang mang, cũng không chủ quan với biến thể Covid-19 mới BA.3.2.

Hiểu về biến thể Covid-19 BA.3.2 "ve sầu". (Ảnh CDC)

Biến thể Covid-19 “ve sầu” mới được Bộ Y tế cảnh báo, chuyên gia nói gì?

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho hay, BA.3.2 là một biến thể phụ của dòng Omicron thuộc virus SARS-CoV-2, tác nhân gây bệnh Covid-19.

Dù cùng thuộc họ Omicron, nhưng BA.3.2 là một nhánh phát triển độc lập, khác biệt về mặt di truyền so với dòng JN.1 (dòng vốn đã thống trị thế giới suốt năm 2024 và 2025).

Do có quá nhiều đột biến tại các vùng đích của kháng thể (RBD và NTD), BA.3.2 có khả năng né tránh các kháng thể trung hòa từ vaccine thế hệ cũ và cả kháng thể từ việc nhiễm các dòng JN.1 trước đó.

"Mặc dù "trốn" miễn dịch rất giỏi, nhưng vì cấu trúc protein gai thay đổi quá nhiều để thích nghi, virus lại trở nên kém hiệu quả hơn trong việc bám dính và xâm nhập tế bào. Điều này giải thích tại sao dù xuất hiện từ cuối năm 2024, nhưng đến nay (tháng 3/2026), BA.3.2 vẫn chưa thể vượt qua hoàn toàn các dòng JN.1 để trở thành chủng độc tôn toàn cầu. Nó lây lan nhưng với tốc độ vừa phải", PGS Đỗ Văn Dũng cho biết thêm.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây. Các cơ quan y tế trên thế giới vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp.

PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh NVCC)

Trả lời câu hỏi liệu Covid-19 có đang chuyển dần sang dạng bệnh lưu hành theo mùa với các biến thể như BA.3.2, chuyên gia cho rằng việc biến thể này xuất hiện và lan rộng theo một chu kỳ nhất định (bắt đầu tăng mạnh từ mùa thu năm 2025 và kéo dài sang đầu năm 2026) cho thấy Covid-19 đang dần “hòa nhịp” vào nhóm bệnh lưu hành.

"Điều này đồng nghĩa với việc khả năng gây bùng phát dịch lớn giảm đi, nhưng bệnh có thể lặp lại theo từng đợt và thường gây triệu chứng nhẹ hơn, ít nguy cơ hơn đối với người bệnh", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Thay vì bùng phát bất thình lình như giai đoạn đại dịch, các đợt gia tăng ca mắc hiện nay có xu hướng tập trung vào các thời điểm thời tiết thay đổi hoặc dịp lễ tết khi giao thương tăng cao.

Đây được xem là đặc điểm của một bệnh lưu hành khi virus cố gắng tồn tại lâu dài trong cộng đồng bằng cách thay đổi diện mạo để lây nhiễm lại, nhưng không giết chết vật chủ quá nhanh.

Biểu hiện lâm sàng của BA.3.2 tương đối giống các biến thể trước. (Ảnh minh họa)

Bỏ tâm lý lo lắng diện rộng, chú trọng bảo vệ cá nhân đúng cách

Để hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng vị chuyên gia khuyến cáo thay vì lo lắng diện rộng, người dân cần tập trung vào các hành vi vệ sinh cá nhân và bảo vệ có mục tiêu.

Trong đó, vệ sinh tay là "chìa khóa". Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để loại bỏ virus trước khi chúng có cơ hội tiếp xúc với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

Cùng với đó, cần duy trì vệ sinh hô hấp bằng cách hình thành thói quen che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác kín và rửa tay ngay sau đó.

Việc sử dụng khẩu trang đúng nơi, đúng lúc. Bắt buộc sử dụng khi đến các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám) và khi đang có triệu chứng hô hấp. Đồng thời, khuyến khích sử dụng trong các không gian kín, thông gió kém và nơi tập trung đông người như trên các phương tiện công cộng xe buýt, thang máy, rạp chiếu phim.

Đặc biệt, nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền (tim mạch, tiểu đường, suy giảm miễn dịch) cần được đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sức khỏe. Đảm bảo được tiêm chủng đầy đủ và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng ốm.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng chỉ ra một số sai lầm phổ biến mà người dân cần tránh. Đáng chú ý là tâm lý chủ quan vì đã từng là F0 (người từng mắc Covid-19), cho rằng bản thân đã có miễn dịch vĩnh viễn, trong khi các biến thể mới (như BA.3.2) né tránh miễn dịch rất tốt và gây tái nhiễm dễ dàng.

Ngoài ra, tình trạng lạm dụng thuốc, tự ý mua và dùng thuốc kháng virus (Molnupiravir) hoặc kháng sinh khi không có chỉ định, không chỉ gây lãng phí mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Việc quá tập trung vào COVID-19 mà bỏ qua các bệnh truyền nhiễm khác như cúm, sốt xuất huyết hoặc các bệnh nền cũng là một sai lầm đáng lưu ý.

Đặc biệt, việc vẫn đi làm, tham gia sự kiện khi đang có triệu chứng như ho, sốt vì cho rằng bệnh nhẹ có thể vô tình làm gia tăng nguy cơ lây lan cho cộng đồng, nhất là với những người thuộc nhóm dễ tổn thương.

Theo các báo cáo khoa học quốc tế, biến thể này được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2024 và sau đó ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết BA.3.2 đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang được theo dõi thông qua hệ thống giám sát dịch tễ. Tại Hoa Kỳ, biến thể này được phát hiện từ năm 2025 và đã ghi nhận tại ít nhất 25 bang. Dấu vết của virus cũng được phát hiện trong các mẫu giám sát môi trường như nước thải và mẫu từ phương tiện vận chuyển quốc tế.

