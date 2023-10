Bình Định đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa

Mấy ngày qua, Điện lực Quy Nhơn, thuộc Công ty Điện lực Bình Định đã huy động lực lượng triển khai phát quang hành lang an toàn lưới điện, cắt tỉa cành cây ngoài hành lang các công trình điện. Ông Nguyễn Lững (75 tuổi), số 167B, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn cho biết, ngôi nhà ông ở gần đường dây điện trung thế 22kV. Bên cạnh đường dây điện này có nhiều cây xanh, nếu mưa gió lớn nguy cơ cây ngã đổ vào đường dây điện rất cao. Vừa qua, nhân viên Điện lực Quy Nhơn phát quang hành lang tuyến nên ông Lững và bà con ở khu vực này rất yên tâm.

“Cây to cao nên sẽ vướng đường dây điện trung thế 22kV. Nếu gió lớn cây đập vào đường dây sẽ không an toàn. Mùa mưa nếu cây xanh đập thì vào điện sẽ bị cúp nên phải chặt bỏ những cành có thể ảnh hưởng tới đường dây. Tôi thấy, nhân viên Điện lực dọn dẹp cây cối nay an toàn, bảo đảm cho mùa mưa tới, người dân vui mừng, phấn khởi”.

Điện lực Quy Nhơn cắt tỉa cây xanh gần đường dây điện, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Ngoài phát dọn cây cối hành lang lưới điện đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, Điện lực Quy Nhơn đã bố trí các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng xử lý các sự cố mất điện. Tối ngày 04/9 vừa qua, mưa lớn khiến trụ điện C12, đường dây 22kV, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn bị nghiêng, sụt lún có nguy cơ ngã đổ, mất an toàn. Sự cố này gây mất điện 4.430 khách hàng ở 2 phường Ngô Mây, Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Điện lực Quy Nhơn đã cắt điện khẩn cấp, tiến hành cô lập, khoanh vùng sự cố, để cấp điện lại cho khách hàng. Ngay trong đêm, Điện lực Quy Nhơn đã huy động lực lượng với đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị tập trung khắc phục sự cố cấp điện lại cho người dân.

Công nhân khắc phục sự cố sụt lún cột điện tại thành phố Quy Nhơn vào đầu tháng 9/2023.

Ông Lê Văn Kỉnh, Tổ trưởng Tổ trực điện, Điện lực Quy Nhơn cho biết, hiện nay các thành viên đội phản ứng nhanh Điện lực Quy Nhơn luôn đảm bảo trực 24/24 xử lý các sự cố điện: “Trước khi mùa mưa bão xảy ra thì anh em kiểm tra các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở thì đã xử lý hết rồi. Khi có thông tin thời tiết xấu là tập trung hết tại điện lực để sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có sự cố xảy ra.”

Hiện nay, Công ty Điện lực Bình Định phục vụ 475.000 khách hàng sử dụng điện trên 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh qua 9 điện lực trực thuộc. Công ty Điện lực Bình Định chú trọng việc cải tiến và hiện đại hóa hệ thống lưới điện, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh như: Hệ thống quản lý thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa SCADA, trạm biến áp 110kV sang vận hành không có người trực, hệ thống thu thập thông tin chỉ số từ xa RF-Spider, công nghệ sửa chữa điện nóng hotline, các dịch vụ điện trực tuyến ở cấp độ 4 - với 12/12 dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện đến khách hàng.

Kiểm tra lưới điện trước mùa mưa.

Để đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão 2023, các Điện lực và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thuộc Công ty Điện lực Bình Định đã kiểm tra toàn bộ lưới điện trên địa bàn, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện, thực hiện diễn tập xử lý sự cố lưới điện.

Ông Thái Minh Châu, Công ty Điện lực Bình Định cho biết, Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của ngành điện trên địa bàn để kịp thời phối hợp ứng phó, xử lý sự cố: “Hằng năm, Công ty đều có phương án diễn tập phòng chống thiên tai và có nguồn vật tư dự phòng. Tất cả các phương án đều được phê duyệt trước. Khi có những tình huống xảy ra các đơn vị điện lực hoàn toàn có thể xử lý tại chỗ được theo phương châm "4 tại chỗ"”.

Bảo dưỡng lưới điện.

Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Bình Định đã có văn bản về việc đảm bảo hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn trong mùa mưa năm 2023. Sở Công Thương tỉnh này đề nghị Công ty Điện lực Bình Định; Truyền tải điện Bình Định; Các đơn vị quản lý, các đơn vị kinh doanh điện ngoài ngành điện trên địa bàn tỉnh kiểm tra hệ thống lưới điện đảm bảo vận hành an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trong quá trình vận hành hệ thống điện, đặc biệt là các trạm biến áp không người trực, các đường dây có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn; hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm về an toàn hành lang lưới điện theo quy định.

Ông Trần Thúc Kham, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Định nói: “Đối với Điện lực phải chú trọng công tác an toàn sử dụng điện cho người dân là trên hết. Trước mùa mưa bão phải phân vùng, có kế hoạch, khi mưa lũ xuống các vùng nào mưa lũ bị mất an toàn về điện? Phải có phương án cô lập đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Kịp thời khắc phục hư hỏng điện để phục vụ sản xuất của người dân".