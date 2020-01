Bình Thuận bác bỏ thông tin có 6 người nước ngoài nhiễm virus corona

Ngành chức năng của Bình Thuận khẳng định đây là thông tin bịa đặt.



Chiều nay (28/1), Đại tá Nguyễn Văn Nhiều – Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trước thông tin bịa đặt về việc có 6 người nước ngoài nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện An Phước, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh để làm rõ danh tính các đối tượng tung thông tin thất thiệt lên mạng xã hội để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Mạng xã hội tung tin có 6 người nghi nhiễm virus corona đang điều trị tại Bình Thuận là thông tin thất thiệt.

Còn đại diện Bệnh viện An Phước cho hay, đến thời điểm này không có trường hợp người nước ngoài nào có dấu hiệu nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại đây. Thông tin trên mạng xã hội rõ ràng là giả và gây bất an trong nhân dân.

Trước thông tin thất thiệt trên, ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận khuyến cáo người dân cần nắm bắt thông tin về bệnh viêm phổi cấp qua các nguồn tin chính thống và không hoang mang với bất cứ thông tin sai lệch nào./.