Bộ CHQS Đà Nẵng: Kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn kéo dài

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10. Theo đó, đơn vị bố trí 5 tổ công tác với 130 cán bộ, chiến sĩ đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Cơ quan Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội 20 người trang bị phương tiện; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy Trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm tổ trưởng. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Các phương tiện sẵn sàng ứng phó (Ảnh: Quang Cường)

Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi sát tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa. Lực lượng Biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển. Các đơn vị cập nhật, báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.