Đà Nẵng thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn

Tình huống thực tập giả định là xảy ra sự cố nổ dẫn đến cháy tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng.

Vụ nổ đã làm sập cấu kiện xây dựng trên trần nhà của khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 và cháy lan nhanh gây ra khói, khí độc bao trùm lan lên các tầng trên của khách sạn, làm 1.000 khách lưu trú hoảng loạn, tìm cách thoát nạn qua cầu thang bộ.

Thực tập di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và thành phố Đà Nẵng huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, 93 phương tiện chuyên dụng các loại tham gia xử lý vụ cháy.

Thực tập sử dụng thiết bị để cứu người mắc kẹt trong ô tô

Cuộc thực tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện; tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình huống cháy, tai nạn, sự cố quy mô lớn, diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đại biểu tham dự buổi thực tập

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là dịp quan trọng để kiểm tra tính khả thi của phương án, khả năng phối hợp, hiệp đồng và tổ chức xử lý của các lực lượng. Qua đó, kịp thời nhận diện những hạn chế, bất cập trong chỉ huy, huy động, bố trí và sử dụng lực lượng, phương tiện, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thực tế, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, các lực lượng có thể triển khai nhanh, phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”.