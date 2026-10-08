Đội K52 liên tiếp quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và Gia Lai

Từ ngày 30/9 đến 6/10, từ tin báo của người dân địa phương, Đội K52 đã tổ chức lực lượng khảo sát, đào tìm và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, 1 hài cốt tại tỉnh Rattanakiri, 2 hài cốt tại tỉnh Stung Treng và 2 hài cốt tại tỉnh Preah Vihear.

Clip do đội K52 cung cấp về việc lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Tại các vị trí quy tập, lực lượng chức năng thu giữ nhiều di vật của bộ đội, như ca-men, bật lửa, lọ thuốc Penicillin, bát sắt B52, cúc áo quân trang, tăng, ví, lược, gương... Đội K52 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm răng đối với các hài cốt còn lại mẫu để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Đội k52 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Với công tác tìm kiếm, quy tập trong nước, Đội K52 đã quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Từ tin báo của ông Siu Bích (sinh năm 1952, trú tại địa phương) về các mộ đất trong vườn nhà, đơn vị đã khảo sát và cất bốc thành công 2 hài cốt vào ngày 5/10 và 1 hài cốt vào chiều 7/10.