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Bộ Công an khánh thành Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại tỉnh Lạng Sơn

Thứ Bảy, 15:34, 29/08/2026
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VOV.VN - Sáng 29/8, tại xã biên giới Hoàng Văn Thụ, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục mầm non địa phương miền núi biên giới, tạo môi trường học tập, vui chơi khang trang, an toàn cho trẻ em, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên địa bàn.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an tại lễ khánh thành trường mầm non Hoàng Văn Thụ

Công trình Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 19/3/2026 với tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng trên diện tích gần 1 ha, gồm khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ với 10 phòng chức năng; khối phòng ăn; khối hành chính và các hạng mục phụ trợ… đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục cho khoảng 300 - 350 học sinh.

 

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Công trình Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 19/3/2026 với tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng

Cô giáo Hoàng Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ cho biết: Trước kia, khuôn viên nhà trường cũ còn chật hẹp, nhiều hạng mục đã xuống cấp theo thời gian. Giờ đây khi có ngôi trường mới rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị sẽ giúp các giáo viên thuận lợi hơn trong công tác chuyên môn; từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

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Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, ngôi trường đã được bàn giao, khánh thành đúng dịp bước vào năm học mới 2026-2027

“Công trình hoàn thiện rất nhanh chóng nhưng chất lượng rất đảm bảo, từ cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị rất tốt. Để xây được ngôi trường như này vừa tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục, cho các con em có không gian rộng lớn để tham gia các hoạt động cũng như các khu vui chơi, các con sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn. Trường cũ rất nhỏ, không đảm bảo diện tích, giờ thì rộng rãi hơn nhiều, cô và trò có thể thực hiện các hoạt động dạy và học mới hơn. Học sinh và phụ huynh trên địa bàn đều vô cùng phấn khởi khi thấy ngôi trường mới hơn, góp phần tạo điều kiện cho con em có thể phát triển về mọi mặt", cô Thủy nói.

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Bộ Công an trao tặng quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho các học sinh trường mầm non Hoàng Văn Thụ

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. ​Qua tham mưu, đề xuất của Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng mức kinh phí hơn 32 tỷ đồng để xây dựng dự án Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, trong đó giao Công an tỉnh Lạng Sơn là đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện. Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, ngôi trường đã được bàn giao, khánh thành đúng dịp bước vào năm học mới 2026-2027. 

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Bộ Công an trao tặng quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho giáo viên, học sinh trường mầm non Hoàng Văn Thụ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh: Việc hoàn thành và đưa Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ vào sử dụng thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi trong môi trường thuận lợi.

Đặc biệt, công trình còn mang ý nghĩa sâu sắc khi được xây dựng tại quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

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Việc hoàn thành và đưa Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ vào sử dụng thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi trong môi trường thuận lợi

“Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an là làm nhanh nhất, ngôi trường này phải là đẹp nhất và phải đưa vào đúng dịp khai giảng. Với sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền địa phương,  đặc biệt là Công an tỉnh Lạng Sơn, với tốc độ chỉ trong vòng 4 tháng chúng ta đã cơ bản hoàn thành 1 ngôi trường khang trang. Với 5 “mũi” chính, từ công tác tham mưu, công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác phối hợp thực hiện, công tác huy động nguồn lực và công tác tổ chức nhiệm vụ đều thành công tốt đẹp, một ngôi trường 3 nhất: Đẹp nhất, nhanh nhất và đạt chuẩn nhất, gắn với 3 nhất của lực lượng công an gần dân nhất, kỷ luật nhất và trung thành nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nói.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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