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Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế

Thứ Ba, 14:24, 30/06/2026
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VOV.VN - Giữa những ngày hè nắng gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động thực hiện Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

 

Công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng tại thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5 hécta. Ngôi trường sau khi hoàn thành mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn.

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Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tham gia xây dựng trường

Trung sĩ Trần Văn Kiệt, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế rất vui khi được góp sức xây dựng ngôi trường này: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường học tại xã A Lưới 4. Điều kiện thời tiết khó khăn nhưng với trách nhiệm của người lính, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, giúp các em sớm có ngôi trường mới để học tập".

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Bộ đội tham gia xây trường học ở A Lưới

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế triển khai chiến dịch “60 ngày đêm” hỗ trợ xây dựng trường học. Hơn 130 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, Bộ đội Biên phòng đã được huy động hỗ trợ thi công. Cán bộ, chiến sĩ tiến hành san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, dọn dẹp công trường… Dưới cái nắng gay gắt của miền núi, những người lính vẫn cần mẫn làm việc.

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Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế thăm động viên các chiến sĩ

Đại úy Ngô Văn Lực, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình. 

“Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy sức trẻ, các lực lượng phối hợp thi công quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo để học sinh có môi trường học tập khang trang trong năm học mới”, Đại úy Ngô Văn Lực chia sẻ.

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Trường liên cấp xã A Lưới 4

Nhờ có lực lượng Quân đội hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục xây dựng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện. 

“Hiện nay, tổng thầu và chủ đầu tư đang tập trung đốc thúc thi công, quyết tâm hoàn thành các hạng mục thô. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công trình. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung thi công ngày đêm các hạng mục hoàn thiện để đảm bảo tiến độ đề ra", ông Hồ Hữu Phú cho hay.

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Bộ đôi tham gia chiến dịch 60 ngày đêm xây trường nôi trú ở A Lưới 4

Tại thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới, với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30/7 năm nay. Khi đi vào hoạt động, những ngôi trường này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn. Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, với tinh thần thần tốc, các cán bộ, chiến sĩ đều hướng đến mục tiêu chung là đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp phục vụ năm học mới.

“Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, và huy động các lực lượng được huy động tối đa tham gia chiến dịch “60 ngày đêm”. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều hướng về các em học sinh thân yêu, quyết tâm góp phần đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất và tốt nhất”, Thượng tá Trần Đình Quang chia sẻ.

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Bộ đội Đà Nẵng ra quân xây dựng trường học nơi biên giới

VOV.VN - Sáng nay (10/4), tại điểm trường các biên giới như A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chính thức ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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