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Đà Nẵng đầu tư gần 28.500 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp trường học, thiết bị dạy học

Thứ Sáu, 21:06, 31/07/2026
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VOV.VN - HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết về việc thông qua Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy, học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí gần 28.500 tỷ đồng.

Chiều 31/7, kỳ họp giữa năm 2026 HĐND TP Đà Nẵng Khóa XI bế mạc, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là Nghị quyết về việc thông qua Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy, học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, TP Đà Nẵng đầu tư gần 28.500 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất hơn 27.000 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị gần 1.500 tỷ đồng.

Da nang dau tu gan 28.500 ty dong xay dung, nang cap truong hoc, thiet bi day hoc hinh anh 1
Kỳ họp giữa năm 2026 HĐND TP Đà Nẵng Khóa XI

Đối tượng áp dụng là các trường mầm non, phổ thông công lập; trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động đang học tập và làm việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2030.

TP Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 80% cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; cơ bản xóa phòng học xuống cấp, hết niên hạn sử dụng; bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày; ưu tiên đầu tư khu vực đông dân cư, miền núi, vùng khó khăn.

Da nang dau tu gan 28.500 ty dong xay dung, nang cap truong hoc, thiet bi day hoc hinh anh 2
Học sinh ở miền núi Đà Nẵng

Việc xây dựng Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy, học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết. Nghị quyết này nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 71 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với mục tiêu đến năm 2030: “Có ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở”.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng cho biết: “Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố còn xuống cấp, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và mục tiêu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Do đó, việc ban hành Nghị quyết này thông qua Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước chuẩn hóa, hiện đại cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của thành phố”.

Đà Nẵng bổ sung hơn 3.300 hợp đồng lao động cho trường công trước năm học mới (2).jpg

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VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết về việc bổ sung 3.319 hợp đồng lao động cho các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước áp lực quy mô học sinh tiếp tục tăng mạnh. HĐND thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, văn hóa quan trọng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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