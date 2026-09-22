Bỏ cộng điểm nhưng thí sinh vẫn có lợi thế lớn nếu có chứng chỉ IELTS

Theo dự kiến mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), từ năm 2027, thí sinh sẽ không còn được cộng điểm với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (phổ biến là IELTS), giải học sinh giỏi và các tiêu chí bổ sung do từng trường đại học quy định. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, đặc biệt là những thí sinh 2K9 sẽ thi và tham gia xét tuyển đại học năm 2027.

Thí sinh vẫn có lợi thế lớn nếu sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS (Ảnh: British Council Vietnam)

Điều khiến nhiều thí sinh, phụ huynh băn khoăn là đề xuất được đưa ra quá đường đột khi rất nhiều thí sinh đã sở hữu hoặc sắp chuẩn bị thi để lấy chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ cho xét tuyển trong năm tới. Việc không được hưởng chính sách cộng động ưu tiên nữa sẽ khiến thí sinh bị thiệt thòi vì đã đầu tư thời gian, chi phí học ngoại ngữ.

Hơn nữa, việc không được hưởng điểm thưởng, điểm cộng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS sẽ làm giảm động lực học tiếng Anh.

Tuy nhiên, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn có thể mang lại nhiều lợi thế trong tuyển sinh và học tập. Chia sẻ với P/V VOV2 - Đài TNVN, TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Đại học Kinh Tế Quốc dân cho biết, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS để xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân vẫn có lợi thế lớn.

Hiện cơ sở đào tạo này có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; Môi trường học tập quốc tế - nơi tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai.

Đáng chú ý, nếu sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh; công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ cho các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

Cũng theo TS. Lê Anh Đức, mục tiêu xét tuyển đại học là tuyển được thí sinh có năng lực học tập tốt, có IELTS để học tập tốt. Đào tạo ra nguồn lực chất lượng cao phụng sự cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

"Sự thay đổi/điều chỉnh chính sách này không ảnh hưởng đến tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân và các thí sinh có IELTS vẫn là một lợi thế đáng kể khi xét tuyển vào Đại học", TS. Lê Anh Đức nói.

Phân tích cụ thể hơn về dự kiến điều chỉnh của Bộ GD-ĐT về quy chế tuyển sinh, trong đó có giảm phương thức xét tuyển, bãi bỏ điểm thưởng/điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, học sinh giỏi..., theo TS. Lê Anh Đức, Bộ đã phân tích dữ liệu lớn và kịp thời thay đổi, điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn đảm bảo các mục tiêu công bằng trong tuyển sinh của toàn hệ thống.

Sự điều chỉnh trên không phủ nhận vai trò quan trọng của Chứng chỉ IELTS hay các chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh khác. IELTS vẫn là một lợi thế của thí sinh trong xét tuyển như quy đổi điểm để thay thế cho môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; là điều kiện cần khi xét tuyển vào nhiều chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, ông Đức nhấn mạnh, chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế phản ánh kỹ năng ngôn ngữ đạt chuẩn của thí sinh.

"Đây là một lợi thế giúp thí sinh có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các nguồn học liệu, tài liệu phong phú, đa dạng bằng tiếng Anh, thích ứng tốt trong môi trường học tập có yếu tố quốc tế có sử dụng tiếng Anh", TS. Lê Anh Đức chia sẻ.

Liên quan đến quyền tự chủ trong tuyển sinh, TS. Lê Anh Đức khẳng định, những điều chỉnh của Bộ không làm mất đi quyền tự chủ của các cơ sở đào. Bởi các cơ sở đào tạo đại học vẫn có thể sử dụng Chứng chỉ tiếng Anh trong tuyển sinh như: quy đổi điểm để thay thế cho môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc Kỹ năng tiếng Anh trong các kỳ xét tuyển sinh; là điều kiện đầu vào tuyển sinh của các chương trình, đặc biệt là các chương trình đào tạo với các tỷ lệ môn học nhất định được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh; là tiêu chí dùng trong xét tuyển vào các chương trình đào tạo liên kết quốc tế hoàn toàn học bằng tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Theo Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT, IELTS từ 4.0 là một trong những chứng chỉ đáp ứng mức tối thiểu để thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quy định này có hiệu lực từ năm 2026.

Bên cạnh IELTS, Bộ GD-ĐT cũng quy định nhiều chứng chỉ khác như TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, một số chứng chỉ Cambridge, Aptis ESOL B1, PTE và chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 3... có thể đáp ứng yêu cầu miễn thi môn tiếng Anh.

Năm 2026, khoảng 8.000 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, trong kỳ xét tuyển đại học năm 2026, hơn 100 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học bạ. Mức IELTS tối thiểu được chấp nhận khá đa dạng, từ 4.0 đến 5.0 tùy trường.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, năm ngoái có hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm; trong đó trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS.

IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau. Ở nhóm ngành thuộc tốp 5% điểm chuẩn cao, có ngưỡng tham chiếu 26,09/30, hơn 30% người nhập học có điểm cộng; tỷ lệ này ở nhóm ngoài tốp 25% là 9,51%.

Trong ba phương thức không có cấu phần ngoại ngữ riêng gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và kết hợp hai kết quả, 51,42% thí sinh có điểm cộng có điểm gốc thấp hơn mức trúng tuyển của ngành.