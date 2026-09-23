Tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn trôi ở Đồng Nai

Chiều tối 22/9, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Long, TP. Đồng Nai ngập sâu, nước chảy xiết.

Lực lượng xuyên đêm tìm kiếm người nghi bị nước cuốn trôi

Đến khoảng 17h, tại đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam, phường Bình Long), người dân phát hiện một chiếc ô tô màu trắng bị dòng nước nhấn chìm và cuốn trôi. Sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng.

Sáng 23/9, công tác tìm kiếm được triển khai

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bình Long đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai, Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân phòng ứng cứu tại hiện trường.

Lực lượng sử dụng các phương tiện chuyên để tìm kiếm người nghi bị nước cuốn trôi

Trong đêm tối, lực lượng cứu hộ đã huy động tối đa phương tiện chuyên dụng, rà soát từng tuyến kênh thoát nước, khu vực ngập sâu và các điểm xoáy nguy hiểm để tìm kiếm người nghi bị nạn. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Đến sáng nay (23/9), các lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi rà soát, tìm kiếm nạn nhân.

Rất nhiều lực lượng có mặt, mở rộng phạm vi tìm kiếm

Trước tình hình trên, công an phường khuyến cáo người dân không di chuyển qua các điểm ngập sâu, cầu tràn hay khu vực nước chảy xiết; chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh những tai nạn thương tâm.