Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em đồng bào ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện, điều kiện công tác; Tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo đảm, tổ chức lực lượng tiền trạm, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị thi công để thống nhất nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp và thời gian thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.