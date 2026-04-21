Bộ đội Đà Nẵng "vượt nắng” xây trường học vùng biên giới

Giữa cái nắng gay gắt đầu hè của miền Trung, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, không khí làm việc rất khẩn trương. Những bộ đội cụ Hồ không phải thợ xây chuyên nghiệp nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Mỗi người, mỗi việc, góp sức đẩy nhanh tiến độ thi công

Người trộn vữa, người xúc cát, đôi tay thoăn thoắt. Anh Đoàn Văn Quân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ lên biên giới với tâm thế làm việc hết mình:

“Chúng tôi được nhận mệnh lệnh của cấp trên là cơ động về Tây Giang để xây trường học cho các em. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ với tinh thần cao nhất”.

Các chiến sĩ cố gắng làm việc với hiệu quả cao nhất

Tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang hiện có hơn 40 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch và Đồn Biên phòng Trà Hy thực hiện nhiệm vụ thi công. Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Trà Hy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng chung tay thực hiện nhiệm vụ với trách của người lính. Đại úy Nguyễn Văn Trọng cho biết thêm, trước đó, Bộ đội Biên phòng đã từng tham gia xây dựng nhà hỗ trợ người dân vùng thiên tai:

“Từ khi triển khai nhiệm vụ đến nay luôn quán triệt quan điểm với tinh thần bộ đội Cụ Hồ, ở đâu cần có Bộ đội Biên phòng và cũng phát huy hết tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, vì đàn em thân yêu. Quyết tâm cùng với nhà thầu, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên công trường”.

Trên công trường, sự hiện diện của những người lính quân hàm xanh không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa phương. Các anh phân công cụ thể từng công việc, người buộc thép đổ móng, người trộn vữa, người vận chuyển vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ luôn xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim với mục đích cao nhất là công trình sớm hoàn thành để các em học sinh vùng biên giới có ngôi trường mới trong năm học mới này.

“Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ với công việc đạt hiệu quả cao nhất, với mong muốn làm sao để công trình sớm được hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng. Sau chiến dịch Quang Trung có thể nói nhiệm vụ lần này cũng là mệnh lệnh trái tim của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi”, Thượng tá Nguyễn Sơn nói.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai thực hiện 6 dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi cao biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) và Đắc pring, La Êê, La Dêê (huyện Nam Giang cũ). Các dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Do dự án bị chậm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhà thầu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội thường trực cùng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên.

Bội đội Đà Nẵng tham gia xây dựng trường học vùng biên giới

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ thành lập thêm các đội hỗ trợ xây trường học vùng biên giới,

“Thời gian đến, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã báo cáo, xin ý kiến Quân khu 5 để báo cáo cơ quan chức năng và tham mưu chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội thường trực tiếp tục thành lập các đội quân tham gia đợt 2 để hỗ trợ nước rút vào các xã biên giới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học”, Đại tá Trần Hữu Ích nói.

Bộ đội xây trường