Bộ đội Đà Nẵng "vượt nắng” xây trường học vùng biên giới

Thứ Ba, 14:49, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình trạng xây dựng các trường học nội trú liên cấp ở Đà Nẵng chậm tiến độ, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được huy động lên biên giới hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công trình. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, giúp nhà thầu về đích đúng kế hoạch.

Giữa cái nắng gay gắt đầu hè của miền Trung, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, không khí làm việc rất khẩn trương. Những bộ đội cụ Hồ không phải thợ xây chuyên nghiệp nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

bo doi Da nang vuot nang xay truong hoc vung bien gioi hinh anh 1
Mỗi người, mỗi việc, góp sức đẩy nhanh tiến độ thi công

Người trộn vữa, người xúc cát, đôi tay thoăn thoắt. Anh Đoàn Văn Quân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ lên biên giới với tâm thế làm việc hết mình:

“Chúng tôi được nhận mệnh lệnh của cấp trên là cơ động về Tây Giang để xây trường học cho các em. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ với tinh thần cao nhất”.

bo doi Da nang vuot nang xay truong hoc vung bien gioi hinh anh 2
Các chiến sĩ cố gắng làm việc với hiệu quả cao nhất

Tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang hiện có hơn 40 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch và Đồn Biên phòng Trà Hy thực hiện nhiệm vụ thi công. Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Trà Hy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng chung tay thực hiện nhiệm vụ với trách của người lính. Đại úy Nguyễn Văn Trọng cho biết thêm, trước đó, Bộ đội Biên phòng đã từng tham gia xây dựng nhà hỗ trợ người dân vùng thiên tai:

“Từ khi triển khai nhiệm vụ đến nay luôn quán triệt quan điểm với tinh thần bộ đội Cụ Hồ, ở đâu cần có Bộ đội Biên phòng và cũng phát huy hết tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, vì đàn em thân yêu. Quyết tâm cùng với nhà thầu, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên công trường”.

bo doi Da nang vuot nang xay truong hoc vung bien gioi hinh anh 3
Mỗi người, mỗi việc, góp sức đẩy nhanh tiến độ thi công

Trên công trường, sự hiện diện của những người lính quân hàm xanh không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa phương. Các anh phân công cụ thể từng công việc, người buộc thép đổ móng, người trộn vữa, người vận chuyển vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ luôn xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim với mục đích cao nhất là công trình sớm hoàn thành để các em học sinh vùng biên giới có ngôi trường mới trong năm học mới này.

“Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ với công việc đạt hiệu quả cao nhất, với mong muốn làm sao để công trình sớm được hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng. Sau chiến dịch Quang Trung có thể nói nhiệm vụ lần này cũng là mệnh lệnh trái tim của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi”, Thượng tá Nguyễn Sơn nói.

bo doi Da nang vuot nang xay truong hoc vung bien gioi hinh anh 4
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai thực hiện 6 dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi cao biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) và Đắc pring, La Êê, La Dêê (huyện Nam Giang cũ). Các dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Do dự án bị chậm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhà thầu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội thường trực cùng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên.

bo doi Da nang vuot nang xay truong hoc vung bien gioi hinh anh 5
Bội đội Đà Nẵng tham gia xây dựng trường học vùng biên giới

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ thành lập thêm các đội hỗ trợ xây trường học vùng biên giới,

“Thời gian đến, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã báo cáo, xin ý kiến Quân khu 5 để báo cáo cơ quan chức năng và tham mưu chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội thường trực tiếp tục thành lập các đội quân tham gia đợt 2 để hỗ trợ nước rút vào các xã biên giới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học”, Đại tá Trần Hữu Ích nói.

Bộ đội xây trường
doan_cong_tac_quan_khu_5_tang_qua_dong_vien_can_bo_chien_si_lu_doan_682_va_gia_dinh_ong_tran_huu_cuong_thon_thach_tuan_2_xa_hoa_xuan_tinh_dak_lawsk_20251212144409.jpg

Tư lệnh Quân khu 5: Nỗ lực xây nhà cho dân hoàn thành trước kế hoạch

VOV.VN - Sáng ngày 12/12, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi có Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: Đà Nẵng miền Trung xây trường biên giới bộ đội thầy giáo quân hàm xanh
Tin liên quan

Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới

VOV.VN - Sáng nay (28/3), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Bộ đội Đà Nẵng ra quân xây dựng trường học nơi biên giới

VOV.VN - Sáng nay (10/4), tại điểm trường các biên giới như A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chính thức ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (6/4), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

