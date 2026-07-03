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Công an Tuyên Quang vào cuộc xác minh vụ điểm thi Toán có gần 150 điểm 10

Thứ Sáu, 15:02, 03/07/2026
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VOV.VN - Sau khi kết quả môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang với điểm trung bình 9,58 và gần 150 bài thi đạt điểm 10 thu hút sự quan tâm của dư luận, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, xác minh toàn diện các thông tin liên quan.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông đã phản ánh về một số kết quả, dữ liệu điểm thi liên quan đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin phản ánh, tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh có tới 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, với điểm trung bình môn đạt 9,58.

Trước thông tin trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các phòng nghiệp vụ chức năng đang phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tích cực tổ chức rà soát, kiểm tra và xác minh một cách khách quan, thận trọng, toàn diện các nội dung, tình hình nêu trên.

"Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ kịp thời thông tin kết quả xác minh đến các cơ quan chức năng và Nhân dân khi có kết luận chính thức", thông báo của Công an tỉnh nêu rõ.

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Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay khi có kết quả kiểm tra chính thức. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Trong đó, 147 bài thi thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang trước đó cũng cho biết cơ quan này đang xác minh các thông tin liên quan đến kết quả kỳ thi của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau khi phổ điểm môn Toán nhận được nhiều sự quan tâm. Theo đại diện Sở, thông tin về gần 150 học sinh của trường đạt điểm 10 môn Toán đang được lan truyền là đúng.

Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với 154 bài thi đạt điểm 10.

Trong đó, nhóm thí sinh có số báo danh từ 080163xx đến 080166xx đạt kết quả nổi bật với điểm trung bình môn Toán 9,58; có 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên và 147 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Nhiều môn thi khác của nhóm này cũng có điểm trung bình ở mức cao như Vật lý 8,3; Hóa học 8,9; Sinh học 8,7 và Lịch sử 9,3.

Ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết qua quá trình rà soát đã nhận thấy kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số dấu hiệu cần được kiểm tra, làm rõ. Vì vậy, Bộ đã cử đoàn công tác phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), các đơn vị liên quan sẽ xử lý theo đúng quy định. Bộ khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay khi có kết quả kiểm tra chính thức.

Thu Hằng/VOV.VN
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