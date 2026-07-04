Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu làm rõ vụ gần 150 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán

Ngay sau khi báo chí đưa tin về điểm thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao bất thường, sáng 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Văn bản số 194/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Huy Hoàng)

Tối 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang để nghe kết quả xác minh bước đầu về vụ việc đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo những công việc đã thực hiện theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao, việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi; chủ động nghiên cứu, nắm thông tin và đối chiếu dữ liệu để làm rõ các nội dung được báo chí và dư luận quan tâm; thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan cho cơ quan báo chí và Nhân dân; tránh để phát sinh thông tin sai lệch, suy diễn trái chiều gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác xác minh rõ vụ việc trên quan điểm nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ngành giáo dục và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phối hợp với cơ quan liên quan xác minh thông tin cụ thể, chính xác. Đồng thời, cần tuyên truyền để động viên, ổn định tư tưởng cho học sinh và phụ huynh. Việc điều tra, xác minh cần thực hiện khẩn trương để sớm có kết luận chính thức.