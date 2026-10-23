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Bộ GD&ĐT đề xuất không tuyển chọn học sinh vào lớp 1, lớp 6

Thứ Sáu, 15:23, 23/10/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT đề xuất không kiểm tra, đánh giá, phân loại hay tuyển chọn học sinh để tiếp nhận vào lớp 1; với lớp 6, chỉ ngoại lệ đối với cơ sở được giao nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu theo quy định.

 

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ngày 1/11.

Tiếp nhận học sinh theo địa bàn và khả năng trường lớp

Theo dự thảo, Bộ GD&ĐT định hướng chuyển từ tư duy “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”. Theo đó, hệ thống giáo dục có trách nhiệm chủ động bố trí chỗ học phù hợp với nhu cầu học tập, địa bàn cư trú và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục.

Việc tiếp nhận học sinh phải căn cứ vào địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định. Dự thảo xác định đây không chỉ là thủ tục đầu năm học mà còn là nội dung quản trị hệ thống giáo dục, gắn với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận vào lớp 1. Như vậy, theo đề xuất, việc kiểm tra năng lực đầu vào không được sử dụng để lựa chọn học sinh vào lớp 1.

Đối với lớp 6, dự thảo cũng đề xuất không phân loại, tuyển chọn học sinh, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật nhằm phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương. Những cơ sở này được tiếp nhận học sinh bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

bo gd Dt de xuat khong tuyen chon hoc sinh vao lop 1, lop 6 hinh anh 1
 Bộ GD&ĐT đề xuất không kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em làm căn cứ tiếp nhận vào lớp 1.

Không được dùng điều phối để loại học sinh

Dự thảo xác định dữ liệu là công cụ để dự báo nhu cầu, xác định địa bàn, quy mô học sinh, khả năng tiếp nhận và phương án bố trí học sinh. Việc tiếp nhận được tổ chức trên môi trường số, khai thác và kết nối các cơ sở dữ liệu hợp pháp, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có và được xác thực trong cơ sở dữ liệu.

Chuyển đổi số phải phục vụ người học, không để khó khăn về công nghệ hoặc sự cố hệ thống trở thành rào cản tiếp cận giáo dục. Các trường cần có phương án tiếp nhận phù hợp khi hệ thống gặp sự cố; đồng thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi sử dụng môi trường số.

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo quy định cơ chế phân bổ, điều phối học sinh giữa các trường, điểm trường, phân hiệu khi cần thiết, thay vì chỉ quy định việc đăng ký và tiếp nhận.

Việc bố trí học sinh căn cứ vào nhu cầu, địa bàn cư trú, quy mô, khả năng tiếp nhận, cơ sở vật chất, đội ngũ, khoảng cách và điều kiện đi lại. Khi một cơ sở vượt khả năng tiếp nhận, cơ quan quản lý và nhà trường phải chủ động phương án điều phối phù hợp.

Dự thảo nhấn mạnh việc phân bổ, điều phối không được sử dụng để tuyển chọn hoặc loại học sinh đã đủ điều kiện tiếp nhận.

ava tuyen sinh lop 10.jpg

Tuyển sinh lớp 10: Trao quyền chủ động cho địa phương đến đâu?

VOV.VN - Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, từ thực tế tuyển sinh tại các địa phương, vấn đề đặt ra không chỉ là giảm số môn thi mà còn là quyền chủ động của địa phương và cách bảo đảm công bằng cho học sinh.

Thu Hằng/VOV.VN
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