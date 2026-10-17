Bộ GD&ĐT sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học trong quý IV

Ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 3013 ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Theo danh mục nhiệm vụ kèm theo quyết định, trong quý IV/2026, Bộ GD&ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao và tổ chức lại đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc. Các trường tiếp nhận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với những đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ, trình Bộ GD&ĐT theo thời hạn quy định.

Sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học

Ở khối giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT triển khai 4 phương án trong quý IV/2026, gồm: Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang vào Trường Đại học Nha Trang; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Phương án còn lại là thành lập phân hiệu của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cũng trong quý IV, Bộ GD&ĐT triển khai sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; đồng thời chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Như vậy, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là hai cơ sở giáo dục đại học tiếp nhận đồng thời hai đơn vị trong đợt sắp xếp này.

Theo phân công, các trường đại học tiếp nhận sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ sáp nhập, chuyển giao nguyên trạng hoặc thành lập phân hiệu để trình Bộ GD&ĐT trong quý IV/2026.

Chuyển giao 11 trường nghề cho địa phương và Bộ Công an

Bên cạnh các phương án sáp nhập, tổ chức lại trong quý IV, phụ lục kèm theo Quyết định số 3013 ghi nhận Bộ GD&ĐT đã hoàn thành chuyển giao 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 8 trường được chuyển giao về địa phương quản lý và 3 trường chuyển giao cho Bộ Công an.

Tám trường được chuyển giao về địa phương gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ba trường được chuyển giao về Bộ Công an gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng

Bộ GD&ĐT xác định việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị; hướng tới quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Quan điểm xuyên suốt được Bộ nhấn mạnh là “không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng”. Quá trình sắp xếp phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, đồng thời bảo đảm chương trình, văn bằng và chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liên tục.

Đối với nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2027.

Các đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong năm 2026 cũng có trách nhiệm tự rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vụ Tổ chức cán bộ được giao thẩm định hồ sơ, theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch.