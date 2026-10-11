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Đề xuất sáp nhập Trường Đại học Khánh Hòa vào Trường Đại học Nha Trang

Chủ Nhật, 18:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Khánh Hòa đang tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo hướng tinh gọn, khắc phục chồng chéo ngành nghề, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực phục vụ các trụ cột kinh tế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Theo phương án sắp xếp, Khánh Hòa đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo sáp nhập Trường Đại học Khánh Hòa vào Trường Đại học Nha Trang (đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với hệ thống cao đẳng, tỉnh dự kiến giữ lại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, đồng thời hợp nhất Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Nha Trang và Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa thành một cơ sở.

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Trường Đại học Khánh Hòa là cơ sở giáo dục đại học duy nhất thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa

Ở bậc trung cấp, tỉnh dự kiến hợp nhất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn, hình thành một cơ sở đào tạo nghề phục vụ học sinh, người lao động vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa dự kiến được sắp xếp cùng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa để thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong.

Đáng chú ý, tỉnh dự kiến sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa vào Phân hiệu Đại học Kinh tế TP.HCM tại Khánh Hòa. Với Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh, tỉnh xây dựng phương án chuyển giao về Bộ Công an nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác cũng được tổ chức lại để phù hợp với nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn lực.

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Trường Đại học Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Theo lộ trình, trong tháng 10/2026, tỉnh dự kiến hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp. Đến tháng 4/2027, hoàn thành đề án sáp nhập Trường Đại học Khánh Hòa vào Trường Đại học Nha Trang. Trong năm 2027, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng đề án tự chủ tài chính nhóm 2".

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Trường học ở Khánh Hòa không được tự đặt thêm khoản thu dịch vụ

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Điểm đáng chú ý là các trường không được tự đặt ra hoặc thỏa thuận thu thêm các khoản dịch vụ ngoài danh mục được tỉnh quy định.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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