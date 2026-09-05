Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới, hướng tới giáo dục toàn diện

Hướng tới những chuyển biến thực chất trong giáo dục

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai; tại Hà Nội, điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo Trung ương, thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Trần Duy Hưng có 50 lớp với 2.376 học sinh và 106 cán bộ, giáo viên

Năm học 2026-2027, Trường THCS Trần Duy Hưng có 50 lớp với 2.376 học sinh và 106 cán bộ, giáo viên. Với thầy và trò nhà trường, việc được lựa chọn là điểm cầu chính của Hà Nội là niềm vinh dự, đồng thời tạo thêm động lực để nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nhà giáo Ưu tú, TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng cho biết, nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn và hạnh phúc, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển năng lực, vượt qua giới hạn của bản thân và có cơ hội tỏa sáng. Cùng với đó, các nhà trường chủ động khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực được giao, đáp ứng yêu cầu của năm học mới với tinh thần: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Duy Hưng

Theo Hiệu trưởng Lê Kim Anh, hiệu quả giáo dục không chỉ được nhìn từ kết quả dạy và học mà còn thể hiện ở giáo dục văn hóa, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất và chăm lo sức khỏe tinh thần cho học sinh. Nhà trường hướng tới hình thành những học sinh có kiến thức sâu, kỹ năng tốt, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn phong phú. Cùng với đó, giáo viên được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực chuyên môn, đổi mới và sáng tạo trong hoạt động dạy học.

Cùng với Trường THCS Trần Duy Hưng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình và môi trường học tập để đón học sinh bước vào năm học mới.

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm chỗ học, vừa nâng cao chất lượng dạy học và xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên thành phố vận hành mạng lưới cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù có nhiều thay đổi về tổ chức, yêu cầu quan trọng nhất vẫn là giữ ổn định việc học của học sinh.

Cùng với sắp xếp mạng lưới, Hà Nội đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh Thủ đô.

Trước thềm năm học mới, các địa phương của thành phố đã chủ động ổn định tổ chức sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn tất công tác tuyển sinh, rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy học.

Tại xã Hoài Đức, sau khi sắp xếp 20 trường công lập thành 10 trường, địa phương tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Cơ sở vật chất, trường lớp, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy được rà soát, hoàn thiện. Tại xã Minh Châu, năm học 2026-2027 đánh dấu bước phát triển mới khi địa phương lần đầu được đầu tư khối trung học phổ thông, hình thành trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, mở thêm cơ hội học tập tại chỗ cho học sinh.

Trong khi đó, các địa phương khác của Hà Nội cũng tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới một năm học an toàn, ổn định và hiệu quả.

Đổi mới tư duy, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, năm học 2026-2027, toàn ngành tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất theo chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”.

Hà Nội tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ trường, lớp và cơ sở vật chất theo nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục ở các cấp học.

Năm học 2026-2027, Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, tạo môi trường an toàn, nhân văn để học sinh phát triển toàn diện.

Các nhiệm vụ như tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, quản lý thu - chi đầu năm học, bảo đảm an toàn trường học, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú được đặt trong yêu cầu chung là bảo đảm hoạt động nhà trường ổn định, nền nếp và hiệu quả.

Giáo dục toàn diện tiếp tục là trọng tâm của năm học mới. Thành phố hướng tới sự phát triển hài hòa của học sinh về kiến thức, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm công dân.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường phát triển mới của Trường Tiểu học Tây Sơn sau sáp nhập với Trường Tiểu học Bà Triệu.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống quản trị trường học phù hợp với mô hình mới; phân định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm; kiểm soát chất lượng dạy và học bằng những quy trình minh bạch; đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất.

Năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng thực chất, hướng tới môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

“Việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm giảm đầu mối quản lý mà hướng tới sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục. Thành phố đặt nguyên tắc không làm giảm chỗ học, không làm tăng khoảng cách đến trường, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những khu vực có dân số tăng nhanh, thiếu trường hoặc còn quá tải...”, ông Nguyễn Văn Hiền.