Bộ KH&CN: Hơn 9.700 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Tại họp báo, Bộ KH&CN cho biết, trong tháng 7, Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.

Trong tháng, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 4 nghị định, 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 7 quyết định, 1 chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 11 thông tư; Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia.

Bộ cũng hoàn thiện Đề án hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược, Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng về đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Họp báo thường kỳ tháng 7 Bộ Khoa học và Công nghệ

Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo Bộ KH&CN, Việt Nam có 2.658 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Bộ tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ KH&CN; ký 9 hợp đồng tài trợ; nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia; cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu và cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN.

Bộ tiếp nhận, thẩm định 28 đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã được tiếp nhận, với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn phục vụ phát triển đất nước.

Hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực. Bộ đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.039 tỷ đồng. Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới trong Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026. Cả nước hiện có 964 doanh nghiệp KH&CN và 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đã hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, trình Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và ban hành các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu hơn 662.000 tỷ đồng

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghiệp công nghệ số tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, sản lượng khoảng 430 triệu bưu gửi. Tốc độ băng rộng di động đạt 210,85 Mbps, xếp thứ 9 thế giới; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu khoảng 662.724 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt khoảng 21,5 tỷ USD. Cả nước có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số.

Bộ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, nghiên cứu cơ chế phát triển tài sản số và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ, Bộ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; hoàn thiện quy định về quản lý chất lượng hàng hóa theo mức độ rủi ro; tiếp nhận hơn 18.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và cấp hơn 10.000 văn bằng bảo hộ.

Về năng lượng nguyên tử, Bộ tiếp tục hoàn thiện chính sách về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), chuẩn bị các điều kiện phát triển điện hạt nhân trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện các đề án, dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Chính phủ; đẩy nhanh các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược, hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu.

Bộ sẽ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định những bài toán lớn để hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam; phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026.

Đồng thời, hoàn thiện Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.