Sau 7 tháng, Đắk Lắk giải ngân gần 20% vốn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn 532 tỷ đồng cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và dự kiết rót thêm gần 500 tỷ đồng nữa để đạt mức 3% tổng chi ngân sách địa phương. Riêng nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ hơn 126,4 tỷ đồng cho 11 dự án. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7, tổng số vốn giải ngân mới đạt hơn 60 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân kinh phí các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Đắk Lắk chưa đạt như kỳ vọng.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tiến độ triển khai còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính; quy trình thẩm định, mua sắm các hạng mục công nghệ có yêu cầu kỹ thuật cao; biến động giá thiết bị; thiếu nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số tại cơ sở và khối lượng nhiệm vụ phát sinh lớn.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính, phân công lại nhiệm vụ của địa phương tốn nhiều thời gian, thủ tục. Quy trình thẩm định và mua sắm phức tạp. Nghị quyết 57 rất mới, rất phức tạp và có những công việc chưa có tiền lệ. Ngay cả tại cơ quan tham mưu chính là Sở Khoa học và Công nghệ cũng đều cảm thấy lúng túng. Chúng ta mua sắm thiết bị công nghệ có khi phải qua nhiều bước thủ tục trong khi công nghệ sẽ thay đổi rất nhanh. Khối lượng công việc phát sinh rất lớn trong khi nhân lực phụ trách việc này ở các xã, phường là rất hạn chế”, ông Toàn lý giải.

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ ra những nguyên nhân khiến công tác giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ còn nhiều khó khăn.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật; thực hiện nguyên tắc “làm đến đâu, thanh toán đến đó”, duy trì chế độ báo cáo tiến độ hai tuần một lần.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương cũng rà soát từng nhiệm vụ, tập trung làm rõ những vướng mắc về thủ tục, cơ chế phối hợp và tiến độ phân bổ nguồn vốn để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Kết luận cuộc họp, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng lộ trình cụ thể, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân các nguồn vốn của lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.

Đắk Lắk họp rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và giải ngân các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu: “Nghị quyết 57 trở thành một trong 6 trục đánh giá cán bộ và giải ngân vốn đầu tư công cũng như chi thường xuyên của lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc. Ban chỉ đạo tỉnh cũng chỉ đạo và UBND tỉnh vừa ban hành luồng xanh cho các dự án khoa học công nghệ. Và với tiến độ này, theo yêu cầu chung giao cho từng đồng chí Phó Chủ tịch đôn đốc các nội dung công việc, đến cuối năm là phải giải ngân 100%. Mười ngày nữa, phải lên được kế hoạch chi tiết từng nhóm dự án làm gì, dự kiến là từ nay đến cuối năm giải ngân như thế nào?”.