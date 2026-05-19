Bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân

Thứ Ba, 11:58, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm Ban giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo quyết định 1186, bố trí, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Theo quyết định 1266, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

bo nhiem pgs.ts bui Duc tho giu chuc giam doc Dai hoc kinh te quoc dan hinh anh 1
PGS.TS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm

Theo quyết định 1268, bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (năm 2023).

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua quá trình công tác như sau:

Từ năm 1992-1996: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 1996-2010: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, khoảng thời gian từ 1997-1999, ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông làm nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2015: Phó Trưởng phòng quản lý Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2016: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017: Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ tháng 4/2021 đến năm 2025: Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyên Trang/VOV.VN
Tag: pgsts bùi đức thọ đại học kinh tế quốc dân đại học
Tin liên quan

Hà Nội sẽ di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp khỏi nội đô

VOV.VN - Hà Nội sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ khu vực nội đô lịch sử ra các cực tăng trưởng để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Triển lãm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội: Đánh thức ký ức giảng đường Đông Dương

VOV.VN - Từ ngày 16 đến 22/5, tại số 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội), Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng”, nhân dịp hướng tới cột mốc 120 năm hình thành và phát triển của nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam.

Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng

VOV.VN - Dù đủ điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh vẫn có thể vuột mất cơ hội vào đại học do những lỗi tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 sai lầm phổ biến gồm không xác nhận OTP, sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến lược và quên nộp lệ phí xét tuyển.

